Jalgaon School Situation: जिल्ह्यातील दोन हजार शाळांतील विद्यार्थ्यांची सुरक्षा वाऱ्यावर! 980 शाळांमध्येच CCTV

Jalgaon School Situation : बदलापूरमध्ये झालेल्या बालिका अत्याचारानंतरही जिल्ह्यातील दोन हजार ३९४ शाळांमध्ये सुरक्षिततेसाठी ‘सीसीटीव्ही’ लावलेले नाहीत. याबाबत पालकवर्गात चिंता व्यक्त करण्यात आली असून, सर्व शाळांना सीसीटीव्ही लावणे सक्तीचे करावे, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे. जिल्ह्यात केवळ ९८० शाळांमध्ये ‘सीसीटीव्ही’ आहेत. (safety of students in schools in district at stake)