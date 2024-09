Jalgaon Viral Disease: थंडी, तापाने जळगावकर हैराण! रुग्णालयांत वाढती रुग्णसंख्या; अधिक दिवस ताप राहिल्यास रक्तचाचणीचा सल्ला

Jalgaon Viral Disease : गेल्या तीन, चार दिवसांपासून सुरू झालेल्या जोरदार पावसाने ‘व्हायरल फिवर’चे रुग्ण वाढू लागले आहेत. थंडी-ताप, सांधेदुधी, अस्थमाने त्रस्त रुग्ण शासकीय रुग्णालयासह नजीकच्या दवाखान्यात उपचार घेत आहेत. लहान मुले सर्दी, वयाची साठी ओलांडलेली वृद्ध मंडळी थंडी-तापाशिवाय सांधेदुखीने त्रस्त असल्याने खासगी रुग्णालयात रांगा लावून उपचार घेत असल्याचे पाहायला मिळत आहे. सलग तीन दिवसांपेक्षा अधिक दिवस ताप राहिल्यास रुग्णांनी रक्त तपासणी करून घ्यावी, असा सल्लाही डाक्टरांनी दिला आहे. (shocked by cold fever Increasing number of patients in hospitals)