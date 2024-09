The then District Magistrate Sujata Sainik, former MP Dr. Ulhas Patil, then Superintendent of Police Bipin Kumar Singh and Mr. Niaz Ali Bhaiya Sayyid. esakal

जळगाव Hindu Muslim Unity : जातीय सलोख्याचे दर्शन घडविणारा ‘जळगाव पॅटर्न’; हिंदू बांधव दर्ग्यावर चढवितात चादर Hindu Muslim Unity : जळगावात सार्वजनिक गणेश मंडळ विसर्जन मिरवणुकीवर दरवर्षाप्रमाणे मुस्लिम बांधवांकडून भव्य पुष्पवृष्टी करण्यात येणार आहे.