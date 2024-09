Jalgaon Assembly Election 2024 : अंतिम मतदार यादीत 36 लाखांहून अधिक मतदार; जिल्ह्यातील स्थिती

जळगाव : विधानसभेच्या निवडणुका केव्हाही जाहीर हेाण्याची शक्यता आहे. त्या पार्श्वभूमीवर जिल्हा प्रशासनान मतदार याद्या अपडेट केल्या आहेत. अंतिम मतदार यादी सोमवारी (ता. १६) प्रसिद्ध करण्यात आली. यात जिल्ह्यातील ११ मतदार संघात मृत, दुबार नोंद असलेले, स्थलांतरीत १५ हजाराहून अधिक नावे वगळण्यात आली. सद्यस्थितीत ३६ लाखांहून अधिक मतदार असून, सर्वाधिक मतदार जळगाव शहर मतदार संघात असल्याची माहिती जिल्हा निवडणूक कार्यालयाने दिली. (Status of district more than 36 lakh electoral districts in final voter list )