Jalgaon News : मेहरुणच्या शेरा चौकात 2 गटांत दगडफेक; नाशिकच्या तरुणीला दुचाकीवर घेऊन जाण्यावरून वाद

जळगाव : नाशिक येथील केटरिंग कामासाठी मुली व महिला मिळवून देणाऱ्या तरुणीला आपल्या दुचाकीवरून नेणाऱ्या तरुणाला अडवून बेदम मारहाण केल्याची घटना शनिवारी (ता. १४) मेहरुणमध्ये घडली. मारहाणीमुळे दोन समुदाय समोरासमोर येऊन तुफान दगडफेक झाली. या वेळी काही काळ दंगलसदृश परिस्थिती निर्माण झाली होती. या प्रकरणी रात्री उशिरापर्यंत ‘एमआयडीसी’ पोलिसांत गुन्हा दाखल करण्याचे काम सुरू होते. (Stone pelting in 2 groups at Shera Chowk of Mehrun )