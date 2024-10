Jalgaon Heavy Rain Crop Damage : चाळीसगाव तालुक्यात वादळी पाऊस; कापूससह शेतात कापून ठेवलेला मका मातीमोल

मेहुणबारे (ता. चाळीसगाव) : चाळीसगाव शहरासह तालुक्याला विजांच्या गडगडाटसह पावसाने जवळपास तब्बल दीड ते दोन तास झोडपले. या परतीच्या जोरदार पावसामुळे शहरातील काही भागांतील वीजपुरवठा खंडित झालेला होता. शहरातील रस्त्यांवर सर्वत्र पाणीच पाणी साचलेले होते. या परतीच्या पावसाने शेतकऱ्यांचे शेती पिकांचे खील मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. या पावसाने शहरातील जनजीवन विस्कळीत झालेले होते. ( Stormy rain in Chalisgaon taluka cut maize soil in fields with cotton )