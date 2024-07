Jalgaon ZP School : जिल्हा परिषद शाळेच्या विद्यार्थ्यांना मोठ्या अक्षरांचे पुस्तक मिळणार

Jalgaon ZP School : सततच्या मोबाईल पाहण्याने बालवयातील बालकांमधील जीवनसत्त्वांची कमतरतेमुळे नजर कमजोर होत आहे. अशा मुलांच्या शिक्षणात कोणताही अडथळा होऊ नये, म्हणून ‘बालभारती’ने यंदा ‘लार्ज प्रिंट’ पुस्तकांचा प्रयोग केला आहे. दृष्टी अधू असलेल्या मुलांना ही पाठ्यपुस्तके जिल्हा परिषदेच्या शाळेतून मोफत मिळणार आहेत. जिल्ह्यात ही पुस्तके प्रत्येक तालुकानिहाय वाटप करण्यात आली आहेत. (Students of Zilla Parishad School will get large letters book )