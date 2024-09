Guardian Minister Gulabrao Patil while guiding the district level peace committee meeting. Rural Development Minister Girish Mahajan, Superintendent of Police Dr. Maheshwar Reddy, Collector Ayush Prasad etc. esakal

सकाळ वृत्तसेवा









Jalgaon News : गणेश मंडळांना लागणाऱ्या विविध परवानगीसाठी जिल्हा व तालुका स्तरावर 'एक खिडकी' योजना सुरू करण्यात आली आहे. पारंपरिक विसर्जन मार्गात कोणीही बदल करू नये, विसर्जन मिरवणूक लवकर सुरू करुन दिलेल्या वेळेत विसर्जन करावे. ती एकाच जागी जास्त वेळ थांबू देऊ नये. त्यासाठी जळगाव तसेच भुसावळ शहरात डिजिटल टायमर लावण्यात येणार असल्याची माहिती पोलिस अधीक्षक डॉ. महेश्‍वर रेड्डी यांनी दिली.