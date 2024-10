Jalgaon Crime : बऱ्हाणपूर येथील संशयित अखेर अटकेत; मध्य प्रदेशातील नोटा जामनेरात

जळगाव : बनावट पाचशेच्या नोटा चलनात आणण्याचे प्रयत्न केल्याप्रकरणी यावल येथील दोघांना अटक झाली. त्यांच्या चौकशीत मध्य प्रदेशातून नोटा आल्याचे उघड झाले. आलेल्या नोटा नंतर जामनेर येथे चालवायला दिल्याचे निष्पन्न होऊन जामनेरच्या दोघांसह यावलचे दोन अशा चौघांची न्यायालयीन कोठडीत रवानगी झाली आहे. या चौघांना नोटा पुरवणार बऱ्हाणपूर येथील संशयिताला शनिवारी (ता.१९) दुपारी जिल्‍हा पेठ पोलिसांनी अटक केली आहे. (suspect from Burhanpur was finally arrested in Pota Jamner in Madhya Pradesh )