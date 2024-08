Jalgaon: आयुष्याला नवी दिशा देणारं ‘स्वयं’ येतंय जळगावात! भन्नाट व्यक्तींचा संवाद; दीपस्तंभ, केशवस्मृतीतर्फे 18 ला कार्यक्रम

जळगाव : विविध क्षेत्रांतील तीन भन्नाट माणसांना खास तुमच्यासमोर सादर करण्यासाठी पगारिया ऑटो सेंटर प्रायोजित, दीपस्तंभ फाउंडेशन, जळगाव आणि केशवस्मृती प्रतिष्ठान यांच्यातर्फे रविवारी (ता. १८) एक अनोखा कार्यक्रम होणार आहे. ‘सकाळ’ माध्यम समूह मीडिया पार्टनर असलेल्या या कार्यक्रमातून तिन्ही भन्नाट वक्ते श्रोत्यांशी संवाद साधतील, तो निश्‍चित प्रेरणादायी अनुभव असेल. (Jalgaon Swayam gives new direction to life coming in city)