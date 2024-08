Shravan 2024 : श्रावणी कावड यात्रेत हर हर महादेवचा जयघोष; धरणगावात हजारो भाविकांचा सहभाग

Devotees and citizens participated in the Shravani Kavad Yatra that started in the city on Monday. esakal

सकाळ वृत्तसेवा Shravan 2024 : येथील भोले सरकार मित्र मंडळातर्फे श्रावणी सोमवारनिमित्त आज (ता.१९) शहरात भव्य कावड यात्रा काढण्यात आली. श्री सार्जेश्वर महादेव मंदिराच्या भाविकांनी आयोजित केलेल्या या यात्रेला धरणगावकरांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. हजारो भाविकांच्या सहभागाने निघालेल्या या कावड यात्रेत हर हर महादेव श्री सार्जेश्वरच्या जय जयकाराने धरणगावनगरी दुमदुमून गेली. कावड यात्रेसाठी भाविकांनी रविवारी (ता.१८) येथील श्री सार्जेश्वर मंदिराच्या प्रांगणात यज्ञ, होम, हवन पूजन केली. (Thousands of devotees participated in Shravan Kavad Yatra in Dharangaon )