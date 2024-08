Jalgaon News: ओवाळणी कार्यक्रमासाठी हजारो बहिणी जळगावात! CMसह दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांचा दौरा; सकाळपासून गजबजले रस्ते

Women from various villages of the district coming for the program from ST esakal

सकाळ वृत्तसेवा Jalgaon News : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत आज शहरात महिला सशक्तीकरण अभियान सोहळ्यासाठी जिल्हाभरातील विविध ठिकाणांहून या 'ओवाळणी'च्या कार्यक्रमासाठी हजारो भगिनींनी कार्यक्रमस्थळी गर्दी केली होती. (Thousands of sisters for program Tour of ladki bahin)