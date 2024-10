Jalgaon Accident News : विचखेडे गावाजवळ कार रस्त्याखाली फेकल्याने दोन ठार; दोन गंभीर

पारोळा : येथील राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक सहावरील विचखेडे गावाजवळ धुळ्याकडे जाणारी कारचालकाचा ताबा सुटल्याने रस्त्याच्या कडेला सुमारे पाचशे फूट फेकली जाऊन कारने चार उलट्या घेतल्या. त्यात एक जागीच ठार झाला, तर दुसरा धुळे येथे घेऊन जात असताना, वाटेतच ठार झाला, तर दोन जण गंभीर जखमी झाले. ही घटना गुरुवारी (ता. १७) सायंकाळी पाचला घडली. (Two killed car falls under road near Vichkhede)