Jalgaon Crime : बिअरबारवर दगडफेक करून लूट; दोघांकडून मॅनेजरला मारहाण

Beerbar stoned. The second photo shows the wine shop closed after the incident. esakal

जळगाव : शहरातील राष्ट्रीय महामार्गावरील गुजराल पेट्रोलपंपाशेजारील मार्केटमध्ये वॉइन शॉप-बियरबारवर रविवारी (ता. १५) रात्री नऊच्या सुमारास दोन मद्यधुंद तरुणांनी वाद घातला. फुकट बियर दिली नाही म्हणून दगडफेक करून मॅनेजर व कर्मचाऱ्यांना मारहाण करीत अडीच लाखांची रोकड लुटून नेली. (Two youth beating up beer bar manager by pelting stones )