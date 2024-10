Jalgaon Vidhan Sabha Election 2024 : शिवसेनेकडून पाचही जागांवर उमेदवार जाहीर! पालकमंत्र्यांसह दोन आमदार, एक माजी आमदाराचा समावेश

Jalgaon Vidhan Sabha Election 2024 : उमेदवारी जाहीर करण्याच्या दुसऱ्या टप्प्यात जळगाव जिल्ह्यात शिवसेनेने त्यांच्या वाट्याच्या जळगाव ग्रामीणमध्ये पालकमंत्री गुलाबराव पाटलांसह, पाचोरा, एरंडोल, चोपडा व मुक्ताईनगर सर्व पाच जागांवर उमेदवार जाहीर केले. (Shiv Sena announces candidates for all five seats)