A room set up in Tehsil Office to provide information regarding elections. Nomination Paper Distribution and Notification Room. esakal

जळगाव Jalgaon Vidhan Sabha Election 2024 : आजपासून उमेदवारी अर्ज भरण्याची प्रक्रिया; नामांकन तपासणीसाठी 7 कक्ष Latest Vidhan Sabha Election News : विधानसभा निवडणुकीत उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची प्रक्रिया उद्या मंगळवारपासून (ता.२२) सुरू होत आहे.