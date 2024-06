Jalgaon Monsoon News : पावसामुळे कॉम्प्लेक्सजवळील भिंत कोसळली; अमळनेरच्या व्यवसायिकांचे 10 ते 12 लाखांचे नुकसान

Jalgaon Monsoon News : शहरात मंगळवारी (ता. १८) झालेल्या मुसळधार पावसात भागवत रोडवरील रसमंजू कॉम्प्लेक्सजवळील भिंत अचानक पडली. यामुळे संपूर्ण कॉम्प्लेक्समध्ये पाणी शिरून तळमजल्यातील व्यावसायिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. नगरपरिषदेच्या कर्मचाऱ्यांनी रात्री साडेतीनपर्यंत पंप लावून पाणी काढल्याने पाण्याची पातळी कमी झाली. मात्र, पाणी शिरल्यामुळे ४ ते ५ व्यवसायिकांचे सुमारे १० ते १२ लाखांचे नुकसान झाले आहे. ( wall near complex collapsed due to rain in amalner )