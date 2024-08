जळगाव : येथील सामाजिक वनीकरण कार्यालयांतर्गत नाना पाटील, रामचंद्र दत्तू कोळी आणि शांताराम अपार आदींना शासन सेवेत कायम करण्याबाबत शासनाला प्रस्ताव तयार करून पाठवू, असे आश्‍वासन मिळाल्याने त्यांनी १४ पासून सुरू असलेले बुधवारी (ता. २१) आंदोलन मागे घेतले आहे. (Will send proposal according to decision of High Court)