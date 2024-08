Jalgaon News : साहेब, घरासमोर दारूअड्डा, लगेच लागतो आकडा! पिंप्राळा हुडकोतील महिलांचा पोलिस उपअधीक्षकांना घेराव

A resident of Pimprala Hudko giving a statement to Deputy Superintendent of Police Sandeep Gavit. esakal

सकाळ वृत्तसेवा जळगाव : पिंप्राळा हुडको परिसरात गल्लोगल्ली हातभट्टी दारूचे अड्डे चालविले जातात. घरातून बाहेर निघा, तर झिंगणारे दारूडे रस्त्याने भेटतात. लगेच सटोड्यांचा घोळका आहेच. तेथेच गांजा फुकला जातो. या तक्रारी आहेत, अशिक्षित कष्टकरी गृहिणींच्या. त्याही थेट पोलिस उपअधीक्षक संदीप गावित याच्या समक्ष. (Women morcha surrounded Deputy SP in Pimprala Hudko)