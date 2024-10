Jalgaon News : खिरवडच्या तरुणानं स्वित्झर्लंडमध्ये उचललं टोकाचं पाऊल

रावेर : खिरवड (ता. रावेर) येथील तरुणाने स्वित्झर्लंडमध्ये आत्महत्या केली. गोकुळ सुकलाल गाढे (वय ४४) असे मृताचे नाव आहे. (youth of Khirwad took extreme step in Switzerland)