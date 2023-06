Jalgaon News : परिविक्षाधिन तहसीलदारांच्या अंगावर नेले JCB ; वाळूमाफियांकडून जीवे मारण्याचा प्रयत्न

Jalgaon News : अवैध गौण खनिज उत्खनन रोखण्यासाठी गेलेल्या पथकातील परिविक्षाधिन तहसीलदारांच्या अंगावर जेसीबी नेऊन जीवे मारण्याचा प्रयत्न केल्याची घटना पातोंडी (ता. रावेर) येथे रविवारी (ता. ११) रात्री घडली.

या प्रकरणी दहा जणांविरुद्ध रावेर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, पोलिसांनी तीन जणांना अटक केली आहे तर सात जण पसार झाले. (JCB taken on probationary tehsildars assassination attempt by sand mafia case has been registered against ten people three have been arrested Jalgaon News)

अवैध गौण खनिज उत्खनन व वाहतुकीला आळा बसण्यासाठी परिविक्षाधिन तहसीलदार मयूर कळसे यांच्या नेतृत्वाखाली जनार्दन बंगाळे मंडळ अधिकारी खिरोदा, यासिन तडवी मंडळ अधिकारी रावेर, विठोबा पाटील मंडळ अधिकारी खानापूर, गजेंद्र शेलकर मंडळ अधिकारी ऐनपूर, प्रवीण धनके कोतवाल खिरवड यांचे पथक खिरवड, पातोंडी शिवारात गस्त घालीत असताना रविवारी (ता. ११) रात्री साडेअकराच्या सुमारास पातोंडी पुनखेडा रस्त्यावरून भोकर नदीपात्रात जेसीबी व ट्रॅक्टर निदर्शनास आले.

नदीपात्रात अवैध गौण खनिज उपसा व वाहतूक करणारे जेसीबी (क्रमांक एमएच १९, डीव्ही ३७३९) तसेच एक निळ्या रंगाचे स्वराज कंपनीचे ट्रॅक्टर (क्रमांक एमएच १९, ईए १३११) ट्रॉलीसह व एक स्वराज कंपनीचे निळ्या रंगाचे ट्रॅक्टर ट्रॉलीसह विना क्रमांकाचे अवैध वाळूने भरलेले वाहन यांच्यावर जप्तीची कारवाई करण्यात येत होती.

पथकाने मोहन बोरसे यास जेसीबी मशिन रावेर तहसील कार्यालयात घेण्यास सांगितले. मात्र, त्याने जेसीबी सुरू करून मयूर कळसे यांना ठार मारण्याच्या उद्देशाने जोरात अंगावर आणले व जेसीबी घेऊन पळून गेला.

तसेच ट्रॅक्टर ट्रॉलीसह एक अनोळखी व्यक्ती ट्रॅक्टर घेऊन पळून गेला व मनोज दशरथ बोरसे याने विना क्रमांकाचे ट्रॅक्टर वाळूने भरलेले कारवाईसाठी तहसील कार्यालय रावेर येथे घेऊन येत असताना पातोंडी गावाजवळ ट्रॅक्टर जोरात घेऊन खिरवड गावाच्या दिशेने घेऊन गेला.

त्यास विठोबा पाटील यांनी थांबविण्याचा प्रयत्न केला. मात्र तो न थांबता त्यांचे वाहनाला कट मारून निघून गेला. ट्रॅक्टरवर बसलेले गजेंद्र शेलकर यांनी त्याला थांबविण्याचा प्रयत्न केला. परंतु त्याने धक्काबुक्की करून त्यांचा चष्मा फोडून नुकसान केले.

मोबाईल खाली पाडला व त्यांना ट्रॅक्टरवरून खाली ढकलून अवैध वाळूसह ट्रॅक्टर घेऊन पळून गेला म्हणून मोहन बोरसे, मनोज बोरसे (दोन्ही रा. पातोंडी, ता. रावेर) व त्यांचे सोबत असलेल्या ८ ते ९ इतर व्यक्तींविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

पोलिसांनी श्याम साहेबराव पाटील (वय २७), कल्पेश दौलत धनगर ( वय २७), सुनील श्रावण धनगर (वय ४४) यांना अटक केली आहे. पोलिस निरीक्षक कैलास नागरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली उपनिरीक्षक सचिन नवले तपास करीत आहेत.