Jalgaon Crime News : लग्नघरात चोरट्यांनी मारला झाडू

जळगाव : लग्नाच्या घराततून नवरदेवासह त्याची आई व बहिणीचे असे एकूण तीन लाख (Lakh) रुपये किमतीचे दागिने लांबविल्याची घटना आदर्शनगरातील श्रीश्री लॉन्स येथे घडली.

याप्रकरणी रामानंदनगर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.(Jewellery worth 3 lakhs of rupees were looted from marriage house jalgaon crime news)

शहरातील आदर्शनगरातील श्रीश्री लॉन्स येथे पुनीत वासुदेव मोतीरामाणी हे वास्तव्यास असून, ते होजिअरी कपड्यांचे विक्रेता आहे. मंगळवारी (ता. ७) त्यांचे लग्न असल्याने ते रविवार (ता. ५) पासून कोल्हे हिल्स येथील गोल्डन पिकॉक रिसॉर्ट येथे मुक्कामी होते.

बुधावीर (ता. ८) सकाळी त्यांनी रिसॉर्ट येथील रुममध्ये त्यांची आई कविता मोतीरामाणी यांनी त्यांचे सामान एका बॅगमध्ये भरले. त्यानंतर त्यांच्या अंगावरील सोन्याचे दागिने, तसेच नवरदेव आणि बहिणीजवळील सर्व दागिने त्यांनी एका प्लॅस्टिकचा लॉक असलेल्या कॅरिबॅगमध्ये ठेवले.

त्यानंतर ती कॅरिबॅग त्यांच्या आईच्या हॅन्डपर्समध्ये ठेवून एका रुममध्ये ठेवून ते जेवणासाठी निघून गेले. कविता मोतीरामाणी यांनी दागिने असलेली पर्स ही बेडरुममध्ये असलेल्या टेबलावर ठेवली. सायंकाळच्या सुमारास त्यांनी दागिने

ठेवलेली पर्स उघडली असता, त्यांना त्यामध्ये ठेवलेली प्लॅस्टिकचा लॉक असलेली कॅरिबॅग व दागिने दिसून आले नाही. त्यांनी लग्नाठिकाणाहून आणलेल्या संपूर्ण सामानात दागिन्यांचा शोध घेतला, मात्र दागिने मिळून आले नाही.

त्यांनी रामानंदनगर पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली. त्यानुसार चोरट्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पुढील तपास पोलिस उपनिरीक्षक गोपाल देशमुख करीत आहेत.

