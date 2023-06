Jalgaon News : कासमवाडी-सम्राट कॉलनीवर ‘तिसरा डोळा’; दगडफेक अन्‌ दंगलीवर उपाय

Jalgaon News : शहरातील कासमवाडी ते थेट सम्राट कॉलनी परिसरात वांरवार होणारी दगडफेक व लहान मुलांच्या वादातून जातीय तेढ निर्माण होण्याचे प्रकार पाहता लोकसहभागातून या परिसरात सीसीटीव्ही कॅमेरे कार्यान्वित केले आहेत.

विशेष पोलिस महानिरीक्षक डॉ. बी. जे. शेखर यांच्या हस्ते या सीसीटीव्ही यंत्रणेचे लोकार्पण झाले.(Kasamwadi Samrat Colony Measures against stone pelting and rioting Inauguration of CCTV by Inspector General of Police Jalgaon News)

सम्राट कॉलनी ते कासमवाडीचा जुना मेहरूण रेाड, सम्राट कॉलनी, वडेश्वर महादेव मंदिर परिसर, मासूमवाडी या परिसरात काही दिवसांपासून दगडफेक, हाणामारी, खुनाच्या दोन-तीन घटना, घरफोड्या, चोरी आणि जातीय तेढ निर्माण करणाऱ्या घटना सतत घडत होत्या. यावर पोलिस अधीक्षक एम. राजकुमार यांच्या प्रयत्नातून आणि लोकसहभागातून या सर्व परिसरात सीसीटीव्ही कॅमेरे लावण्यात आले आहेत. सीसीटीव्ही यंत्रणेच्या लोकार्पणावेळी पोलिस अधीक्षक एम. राजकुमार, अप्पर अधीक्षक चोपडे, उपअधीक्षक संदीप गावित, निरीक्षक जयपाल हिरे, परिविक्षाधीन पोलिस उपअधीक्षक आप्पासाहेब पवार, इंडियन रेडक्रॉसचे गनी मेमन तसेच परिसरातील नागरिक, सामाजिक कार्यकर्ते व शांतता समितीचे सदस्य उपस्थित होते.

