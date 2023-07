Jalgaon NMU News : ‘उमवि’त 4 अभ्यासक्रम इंग्रजीबरोबर मराठीतूनही; पदवी, पदव्युत्तरचा समावेश

Jalgaon NMU News : नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात मातृभाषेतून उच्चशिक्षण देण्यास दिलेले प्रोत्साहन लक्षात घेऊन कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठातील प्रशाळांमधील चार पदव्युत्तर व एक पदवी अभ्यासक्रम या शैक्षणिक वर्षापासून इंग्रजीबरोबरच मराठी या मातृभाषेतून शिकविले जाणार आहेत.

नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाचा एक भाग म्हणून केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने मातृभाषेतून शिक्षण देण्यासाठी आग्रह धरला आहे. त्यासाठी मातृभाषेतून अध्यापन सामग्री निर्माण करण्याचे निर्देश दिले. (kbcnmu 4 post graduate courses and one degree course will be taught in English as well as Marathi as their mother tongue jalgaon news)

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात सर्व भाषांबद्दल सकारात्मक दृष्टिकोन विकसित करण्याबरोबरच भारतीय भाषा संवर्धनाची कल्पना मांडली आहे.

अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेने (एआयसीटी) दिलेल्या माहितीनुसार आठ राज्यांमध्ये १९ अभियांत्रिकी महाविद्यालयांनी सहा मातृभाषांमध्ये अभियांत्रिकीचे शिक्षण सुरू केले. महाराष्ट्रात ६० विद्यार्थी अभियांत्रिकीचे शिक्षण मराठीतून घेत आहेत.

२० टक्के जागा मराठीसाठी राखीव

कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठाचे कुलगुरू प्रा. व्ही. एल. माहेश्वरी यांनी मातृभाषेतून उच्चशिक्षण दिले जावे, यासाठी सातत्याने पाठपुरावा केला आणि आग्रह धरला. त्यातूनच आता चार पदव्युत्तर आणि एक पदवी अभ्यासक्रम दुहेरी भाषांमधून शिकविले जाणार आहेत.

या पाच अभ्यासक्रमांसाठी त्या-त्या प्रशाळांमध्ये सध्या उपलब्ध असलेल्या एकूण जागांच्या २० टक्के जागा मराठी माध्यमासाठी व उर्वरित ८० टक्के जागा इंग्रजी माध्यमासाठी राखीव आहेत.

दुहेरी भाषेत अभ्यासक्रम शिकविला जाणार असल्याने शिक्षकांवर अतिरिक्त ताण (वर्कलोड) पडणार नाही. मराठी माध्यमासाठी जागा रिक्त राहिल्यास त्या इंग्रजी माध्यमातून शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी उपलब्ध करून दिल्या जातील.

मराठीत अभ्यास साहित्य ऑनलाईन उपलब्ध असल्यास ते विद्यार्थ्यांना सामाईक केले जाईल. पदव्युत्तर आणि पदवी अभ्यासक्रमासाठी टप्प्याटप्प्याने मराठी भाषेतील अभ्यास सामग्री तयार करण्यासाठी पावले उचलली जातील. सुरवातीच्या काळात पावर पॉइंट प्रेझेंटेशनद्वारे दुहेरी भाषेत शिकविले जाईल.

नवीन शैक्षणिक धोरणात शिफारस केल्यानुसार मातृभाषेतून दर्जेदार शिक्षण देताना ज्या विषयांची पाठ्यपुस्तके मातृभाषेत उपलब्ध नाहीत, अशा विषयांसाठी पाठ्यपुस्तकांचे अभ्यास साहित्य स्थानिक भाषेत लिहून घेतले जाणार आहे अथवा भाषांतर केले जाईल.

विद्यार्थ्यांना दोन्ही भाषांत प्रश्नपत्रिका उपलब्ध केली जाईल. दुहेरी भाषा कोशातून प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना प्रदान केल्या जाणाऱ्या पदवीत भाषा माध्यमाचा उल्लेख केला जाणार आहे.

मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर

विद्यापीठाने या दुहेरी भाषेच्या शिक्षणासंदर्भातील मार्गदर्शक तत्त्वे विद्यापीठाच्या संकेतस्थळावर जाहीर केली आहेत. यासंदर्भात प्रा. सतीश कोल्हे यांच्या अध्यक्षतेखाली प्रा. डी. एच. मोरे, प्रा. एस. आर. थोरात, प्रा. मधुलिका सोनवणे, प्रा. एस. आर. चौधरी व प्रा. जे. बी. नाईक सदस्य असलेल्या समितीने ही मार्गदर्शक तत्त्वे तयार केली आहेत.

या अभ्यासक्रमांचा समावेश

शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४ पासून विद्यापीठ प्रशाळेतील एम.एस्सी. (संगणकशास्त्र), एम.एस्सी. (भूगोल), एम.एस्सी. (गणित), एम.एड. हे चार पदव्युत्तर आणि व्यवस्थापनशास्त्र (बीएमएस) पदवी, असे एकूण पाच अभ्यासक्रम इंग्रजीबरोबरच मराठीतून शिकता येणार आहेत.