Talathi Exam : तलाठी, शिक्षणशास्त्र विषयाची स्वतंत्र परीक्षा

Talathi Exam : तलाठी पदासाठी परीक्षा होत असून, याच काळात शिक्षणशास्त्र विषयाचीही परीक्षा आहे.

परंतु जे विद्यार्थी तलाठी परीक्षेस बसले आहेत त्यांची या विषयाची परीक्षा स्वतंत्रपणे घेण्यात येईल, असे कवयित्री बहिणाबाई चौधरी विद्यापीठाने कळविण्याले आहे. (kbcnmu has informed separate examination will be conducted for subject of pedagogy and Talathi jalgaon news)

याबाबत शिक्षणशास्त्र महाविद्यालयाच्या प्राचार्याना कळविण्यात आले आहे, की गुरवार (ता. १७) पासून शिक्षणशास्त्र अभ्यासक्रमाच्या परीक्षा सुरू होत आहेत.

त्याचदरम्यान महाराष्ट्र शासनाकडून ‘तलाठी’ पदासाठी परीक्षा होत आहे.

त्या अनुषंगाने विद्यार्थ्यांनी विद्यापीठास केलेल्या विनंतीनुसार आणि विद्यार्थी हीत लक्षात घेता विद्यार्थ्यांना कळविण्यात येते, की त्यांनी तलाठी या पदासाठी असलेल्या परीक्षेच्या दिवशी ‘तलाठी’ पदाची परीक्षा द्यावी व त्या दिवसाची त्यांची शिक्षणशास्त्र विषयाची परीक्षा स्वतंत्रपणे घेण्यात येईल, याबाबतचे परिपत्रक यथाअवकाश काढण्यात येईल.

तलाठी पदासाठी परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठीच ही सुविधा उपलब्ध असेल, असेही विद्यापीठाच्या परिक्षा व मूल्यमापन मंडळाचे संचालक प्रा. योगेश पाटील यांनी कळविले आहे.