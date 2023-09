Sapkale Crime Case : किरण हटकरला जन्मठेप; पुराव्याअभावी अन्य पाच जण निर्दोष

Sapkale Crime Case : महाविद्यालयात गुन्हेगारी टोळी चालवणाऱ्या किरण अशोक हटकर (वय २४, रा. नेहरूनगर) याच्याविरुद्ध खुनाचा गुन्हा सिद्ध झाल्याने त्यास जिल्‍हा व सत्र न्यायालयाने जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावली. मात्र, या प्रकरणातील अन्य पाच संशयितांची सबळ पुराव्याअभावी निर्दोष मुक्त झाली.

मु. जे. महाविद्यालयाच्या पार्किंगमध्ये दुचाकी उभी करताना धक्का लागल्याने झालेल्या भांडणावेळी भावाला वाचविण्यास आलेल्या मुकेश सपकाळे या निष्पाप विद्यार्थ्याच्या छातीत हटकरने चॉपर खुपसून त्याचा खून केला होता. (Kiran Hatkar Life Imprisonment Five others acquitted for lack of evidence in Sapkale Crime Case jalgaon news)

सेतू सुविधा केंद्राची कामे करणारा मुकेशचा लहान भाऊ रोहित (वय १९) प्रवेशप्रक्रियेसाठी आवश्‍यक कागदपत्रे देण्यासाठी २९ जून २०१९ ला दुपारी महाविद्यालयात आला होता. पार्किंगमध्ये दुचाकी लावत असतानाच धक्का लागल्याच्या कारणातून वाद होऊन तिघांनी रोहितला बेदम मारहाण केली होती, तर त्याला सोडविण्यासाठी आलेल्या मुकेशलाही त्या तिघांनी, तसेच टोळीतील आणखी तिघांना बोलावून घेत बेदम मारहाण केली.

किरण हटकर याने चॉपर काढून मुकेशच्या छातीत खुपसला. नंतर कपाळावर, छातीवर सपासप वार केल्याने त्याचा जागीच मृत्यू झाला होता. या प्रकरणी रामानंदनगर पोलिस ठाण्यात इच्छाराम पुंडलिक वाघोदे (वय २४, रा. समतानगर), किरण अशोक हटकर (२४, रा. नेहरूनगर), अरुण बळिराम सोनवणे (२७, रा. समतानगर), मयूर अशोक माळी (२२), समीर शरद सोनार (२४, रा. फॉरेस्ट कॉलनी), तुषार प्रदीप नारखेडे (२३, रा. यशवंतनगर) अशा सहा संशयितांविरुद्ध खुनाचा गुन्हा दाखल झाला होता.

...म्हणून सुटले निर्दोष

गुन्हा घडला, त्या वेळी पाऊस पडल्याने फॉरेन्सिक टीमला हवे तसे पुरावे संकलित करता आले नाहीत. खून झाला, त्या वेळी दोन ते तीन हजारांवर विद्यार्थी तेथे उपस्थित असताना कुणीही साक्ष देण्यास पुढे आले नाही.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

पन्नास फुटावर असलेल्या सुरक्षा रक्षकांनीही ‘आम्ही घटना पाहिली नाही’ असा जबाब दिला. यांसह तपासातील त्रुटी आणि तांत्रिक कारणांचा पुरेपूर लाभ इतर संशयितांना मिळाला. त्यामुळे किरण वगळता अन्य पाचही संशयितांची निर्दोष मुक्तता झाली.

याची साक्ष महत्त्वाची

खटल्याचे कामकाज जिल्हा व सत्र न्यायालयातील न्या. बी. एस. वावरे यांच्या न्यायालयात चालविण्यात आली. एकूण ३० साक्षीदारांची साक्ष नोंदविण्यात आली. त्यात रोहित सपकाळे याच्यासह शवविच्छेदन करणारे वैद्यकीय अधिकारी डॉ. नीलेश देवराज, किरणने फेकलेला चॉपर विहिरीतून काढणारे रावसिंग पाटील, गणसिंग पाटील यांची साक्ष महत्त्वपूर्ण ठरली. सरकारी पक्षातर्फे जिल्हा सरकारी वकील सुरेंद्र काबरा यांनी प्रभावी युक्तिवाद केला. त्यांना पैरवी अधिकारी तुषार मिस्तरी, नरेंद्र मोरे यांनी सहकार्य केले.

तपासावर न्यायालय नाराज

पोलिसांनी गुन्ह्याचा तपास करताना हात राखून काम केल्याचे वारंवार अधोरेखित झाले. खुनाच्या गंभीर गुन्ह्यात पोलिसपुत्र संशयित असल्याने संशयाला जागा आहे. अशा विविध अडचणींवर मात करून सरकार पक्षाने चार दिवस सलग अडीच ते तीन तासांचा युक्तिवाद मांडला. २५ पानी लेखी युक्तिवाद सादर केला. अखेर निकाल देताना न्या. वावरे यांच्या न्यायालयाने तपासातील त्रुटींबाबत शाब्दिक नाराजी व्यक्त केली.