By

पाचोरा : जळगाव येथील स्थानिक गुन्हे शाखेचे निलंबित पोलिस निरीक्षक किरणकुमार बकाले हे अजूनही मोकाट फिरत असून, त्यांना बडतर्फ करून अटक करण्यात यावी, या मागणीसाठी बाळासाहेबांची शिवसेना पक्षाचे शहरप्रमुख किशोर बारावकर यांनी पोलिस ठाण्यासमोर सुरू केलेल्या बेमुदत उपोषणाची मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी तत्काळ दखल घेऊन बकालेंना बडतर्फ करण्याचे डीजींशी बोलून आश्वासन दिल्याने श्री. बारावकर यांनी तीन तासानंतर आपले उपोषण मागे घेतले. यात आमदार किशोर पाटील यांनी यशस्वी मध्यस्थी करून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याशी चर्चा करून उपोषणकर्ते किशोर बारावकर यांच्याशी मुख्यमंत्र्यांची चर्चा घडवून आणली.

निलंबित पोलिस निरीक्षक किरणकुमार बकाले यांनी मराठा समाज व महिलांसंदर्भात आक्षेपार्ह व संतापजनक वक्तव्य भ्रमणध्वनीवरील संभाषणात केल्यानंतर संपूर्ण राज्यभर बकालेंविरोधात आंदोलन झाले. त्यांना त्वरित निलंबित करण्यात आले असले तरी वीस दिवस उलटले तरी त्यांना अजून अटक करण्यात आली नाही.(Kirankumar Bakale Controversy Chief Minister took note of hunger strike of Baravkar Jalgaon News)

हेही वाचा: Town Planning Department: अधिकाऱ्यांकडे येणाऱ्यांवर नजर? फायली मंजुरीसाठी नंतर संपर्क

त्यांना बडतर्फ करून अटक करण्यात यावी, अशी मागणी सर्व थरातून होत असून, पाचोरा शहरप्रमुख किशोर बारावकर यांनी या मागणीसाठी बेमुदत उपोषण सुरू केले. पोलिस व महसूल विभागास निवेदन देण्यात आले. याप्रसंगी आमदार किशोर पाटील, आशीर्वाद इन्फ्राचे मुकुंद बिल्दीकर, माजी जिल्हा परिषद सदस्य पदमसिंह पाटील, चंद्रकांत धनवडे, गणेश पाटील, नंदू पाटील, प्रवीण पाटील, प्रवीण ब्राह्मणे, संदीपराजे पाटील, राहुल पाटील, सुरज शिंदे आदी उपस्थित होते. याप्रसंगी उपोषणकर्त्यांनी 'एक मराठा लाख मराठा', यासह बकालेंच्या निषेधार्थ घोषणाबाजी करून अटकेची व बडतर्फीची मागणी केली.

आमदार किशोर पाटलांची मध्यस्थी

आमदार किशोर पाटील यांनी उपोषण सुरू झाल्यानंतर तासाभराने उपोषण स्थळी भेट देऊन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याशी भ्रमणध्वनीवरून संपर्क साधला व बकालेंनी केलेला प्रकार व किशोर बारवकर यांचे उपोषण व त्याला मिळणारा प्रतिसाद या संदर्भात सविस्तर माहिती दिली. तसेच निलंबित बकालेंना तपास अधिकारी सुरक्षा कवच देत तपास अन्यत्र भरकटवून कारवाईस विलंब केला जात असल्याचे सांगितले. त्यावेळी मुख्यमंत्री शिंदे यांनी डीजींशी बोलून आपणाशी बोलतो, असे स्पष्ट केले. नंतर मुख्यमंत्री शिंदे यांनी डीजींशी बोलून आमदार किशोर पाटील यांच्याशी संपर्क साधला व आपल्या मागणीनुसार बडतर्फी व अटकेची कारवाई करण्यासंदर्भात डीजींना सांगितले असून, लवकरच कारवाई होईल, असे आश्वासन दिले. उपोषणकर्ते किशोर बारावकर यांच्याशीही मुख्यमंत्री शिंदे यांनी बोलून उपोषण आंदोलन थांबविण्याचे आवाहन केले. त्यामुळे आमदार किशोर पाटील यांच्या हस्ते नारळ पाणी घेऊन श्री. बारावकर यांनी तीन तासानंतर आपले उपोषण मागे घेतले.

हेही वाचा: MSEB Jalgaon : वीज खंडित थकबाकीदारांना महावितरणचा दिलासा

"बकालेंना तपास अधिकारी, निरीक्षक शिरसाठ पाठीशी घालत आहेत. याला काही वेगळे वळण लागून कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाल्यास त्यात सर्वस्वी तपास अधिकारी जबाबदार राहतील व तपास अधिकाऱ्यांविरोधात आंदोलन होईल. तसे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याशी बोलणे झाले आहे. जिल्हा पोलिस अधीक्षक डॉ. प्रवीण मुंढे यांनी मराठा समाजाच्या भावनांचा विचार करून त्वरित बडतर्फ व अटकेची कारवाई करावी."

- किशोर पाटील आमदार

हेही वाचा: Jalgaon Road Accident : जळगावातून जातात मृत्यूचे महामार्ग