Jalgaon Kranti Din Morcha : धरणे, आंदोलनांनी दणाणले ‘कलेक्टोरेट’; विविध संघटनांतर्फे प्रचंड घोषणाबाजी

Jalgaon Kranti Din Morcha : बुधवारी (ता. ९) क्रांतीदिनी जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसर विविध संघटनांच्या आंदोलन, मोर्चांनी गजबजले होता. क्रांती दिनाचा विजय असो, हमारी मांगे पुरी करा, कोण म्हणते देणार नाही- घेतल्याशिवाय राहणार नाही अशा घोषणांनी संपूर्ण परिसर दणाणून गेला होता.

उच्च माध्यमिक संघटनेचे धरणे

उच्च माध्यमिक व कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक, शिक्षकेतर संघटनेतर्फे विविध मागण्यांसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्यात आले. (kranti din morcha district collector office area was crowded with protests and marches of various organizations jalgaon news)

अध्यक्ष प्रा. दीपक कुलकर्णी, सचिव प्रा. अनिल परदेशी, प्रा. संतोष वाघ, उपाध्यक्ष प्रा. राहुल कांबळे, प्रा. प्रशांत कवर आदींनी आंदोलनात सहभाग घेतला.

मागण्या अशा- सर्व खासगी अनुदानित, अंशतः अनुदानित शाळांतील शिक्षकांचे पगार राष्ट्रीयकृत बँकेतून करावे, ६ फेब्रुवारीच्या शासन निर्णयान्वये २०२३मध्ये अनुदानास पात्र ठरलेल्या उच्च माध्यमिक शाळांना पुढील वाढीव टप्पा ४० टक्के व ६० टक्के अनुदान मिळणे व १०० टक्के अनुदानावर आणावी.

अंशत: अनुदानित तत्वावरील शिक्षकांना सेवा आरक्षण लागू करावे, सर्व खासगी अंशतः अनुदानित शाळेतील त्रुटी पूर्तता केलेल्या शाळा कॉलेजना सोबत टप्पावाढ देण्यात यावी, ८ महिन्याचा थकीत वेतनाचा फरक मिळावा, २० टक्के अनुदानासाठी पात्र असणाऱ्या उच्च माध्यमिक शाळेतील शिक्षकांना शालार्थ आयडी मिळावे.

२० टक्के अनुदानास पात्र, परंतु २० टक्के अनुदान आदेश अद्यापही देण्यात आले नाही अशा शाळांना अनुदान आदेश देण्यात यावे, अंशतः अनुदान तत्वावरील शाळांचे पगार दर महिन्याच्या एक तारखेला करण्यात यावे. मुल्यांकनावेळी ज्या शिक्षकांचे पेन्शन योजनेचे फॉर्म भरून घेतले त्यांना पेन्शन योजना लागू करणे आदी.

‘सिटू’तर्फे निदर्शने

महाराष्ट्र राज्य विक्री व वैद्यकीय प्रतिनिधी संघटनेच्या जळगाव शाखेतर्फे सिटू केंद्रीय कामगार कर्मचारी संघटना संयुक्त कृती समितीच्या आवाहनानुसार केंद्र व राज्य सरकारच्या कामगार विरोधी नितीच्या निषेधार्थ जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने करण्यात आली.

मागण्या अशा- केंद्र सरकारने पारित केलेले कामगार विरोधी व मालक धार्जिणे चार कोड बिल लागू करू नयेत. ते परत घेण्याची मागणी करण्यात यावी, विक्री संवर्धन कर्मचारी सेवा शर्ती कायदा १९७८ चे पुनर्जीवित करावे व त्याअंतर्गत विक्री संवर्धन कर्मचाऱ्यांचे कार्य नियमन करावे, विक्री संवर्धन कर्मचाऱ्यांना विक्री करण्याचा लक्षांक रद्द करण्यात यावा.

सर्व कामगारांना किमान वेतन २६ हजार लागू करावे व दहा हजार मासिक पेन्शन द्यावी, राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांची कंत्राटी पद्धतीने भरती करण्याचा निर्णय परत घ्यावा व सर्व कंत्राटी कर्मचारी व योजना कर्मचारी यांना कामात कायम करण्यात यावे. ऑनलाईन औषध विक्रीवर आळा घालण्यात येऊन औषध उपकरणावरील जीएसटी रद्द करण्यात यावा.

महाराष्ट्र राज्य विक्री व वैद्यकीय प्रतिनिधी संघटनेचे अध्यक्ष नरेंद्र सिंग, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य रिलेश शहा यांच्या नेतृत्वाखाली शाखा सचिव संदीप पाटील, चेतन पाटील, चंपालाल पाटील, अजहर शेख, सागर घटक, अमोल कुलकर्णी, गिरीश नारखेडे, मनीष चौधरी, महेश चौधरी, विशाल चौधरी, विजय चौधरी, दिनेश शिंपी, नितीन पाटील, राजेश पोद्दार, सचिन चौधरी आदींनी आंदोलनात सहभाग घेतला.

पेन्शनधारकांचा अक्रोश पंधरवडा

अखिल भारतीय राष्ट्रीय संघर्ष समिती (ईपीएफ ९५)तर्फे पेन्शन धारकांचा अक्रोश पंधरवडा साजरा करीत आहे. समितीचे अध्यक्ष कमांडर अशोक राऊत, त्यांच्यासमवेत पेन्शनधारक महिलांना झालेली धक्काबुक्की व अमानवी वर्तणूकीचा निषेध म्हणून हे आंदोलन करण्यात आले. जिल्हाध्यक्ष अरविंद भारंबे, उपाध्यक्ष रमेश नेमाडे, उपसचिव हरी व्यवहारे यांनी नेतृत्त्व केले.