Ram Lalla Pran Pratishtha : पाचशे वर्षे... 76 लढाया... भक्तांच्या बलिदानाचे फलित

"श्रीराम जन्मभूमी येथे श्रीराम बालरूपातील मूर्तीची प्राणप्रतिष्ठा सोमवारी (ता. २२) अयोध्या येथील भव्य गर्भगृहात होत आहे. जगभरातील हिंदूंसाठी हा सुवर्णयोग आणि आनंद क्षण आहे. हा दिवस प्रत्यक्षात येण्यासाठी पाचशे वर्षे, ७६ लढाया आणि चार लाखांहून अधिक श्रीराम भक्तांच्या प्राणांची आहुती अर्पण झाली. आपल्याच भूमीत आपल्या मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभू श्रीरामचंद्रांसाठी हिंदूंना रक्त देऊन न्यायासाठी झगडावे लागले, हे सत्य इतिहासात नोंदविले जाईल. आजच्या या पावनक्षणी श्रीराम जन्मभूमीचा संपूर्ण इतिहास समजून घेणे, जेणेकरून या दिवसासाठी काय-काय दिव्य पार पडलीत, ते सर्व सूज्ञ वाचकांसाठी जाणणे आवश्यक आहे."

- सचिन नारळे, कारसेवक, जळगाव

