Mocha Cyclone : ‘मोचा’ चक्रीवादळाचा खानदेशात प्रभाव कमी; 2 दिवस तापमान वाढणार

Mocha Cyclone : हवामान विभागाने सोमवारी (ता. ८) पश्चिम बंगालच्या उपसागरात ‘मोचा’ चक्री वादळ धडकणार आहे, असा इशारा दिला आहे. याचा परिणाम महाराष्ट्रातील समुद्र किनारपट्टीचा भाग, पश्‍चिम महाराष्ट्र, मराठवाड्यात होईल.

उत्तर महाराष्ट्रात (जळगाव, धुळे, नंदुरबार) याठिकाणी मोचा चक्री वादळाचा प्रभाव कमी राहणार असल्याचा अंदाज हवामान अभ्यासकांनी व्यक्त केला आहे. (less Impact of Mocha Cyclone in Khandesh Temperature will rise for 2 days jalgaon news)

याचा परिणाम देशातील अनेक राज्यांमध्ये कमी अधिक प्रमाणात पाहायला मिळणार आहे. तीन राज्यांना अलर्ट देण्यात आला आहे. पुढील चार दिवस मुसळधार पावसाचा इशारा हवामान विभागाने दिला आहे.

या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यातील हवामानाच्या स्थितीविषयक परिस्थितीबाबत हवामान अभ्यासक नीलेश गोरे यांना विचारले असता, मोचा चक्रीवादळाचा प्रभाव जळगावसह खानदेशात कमी राहील. हे वादळ समुद्र किनारी असलेल्या राज्य, जिल्ह्यांतून जाणार आहे.

त्यात मुंबई, नाशिक, पश्‍चिम महाराष्ट्र, मराठवाड्यातून ते केरळ, तेलंगणा राज्यात धडकेल, असे संकेत आहेत.

जळगाव जिल्ह्यात या दिवसात ढगाळ वातावरण राहील. काही ठिकाणी पावसाची शक्यता आहे. मात्र, वादळाचा फटका जिल्ह्याला बसणार नाही.

तापमान वाढणार

जिल्ह्यात ९ व १० मेस तापमानात वाढ होईल. वादळामुळे ढगाळ वातावरण राहील. मात्र, उकाडा कायम राहील. सध्या जून, जुलैमधील दमट वातावरण (पावसाचे) तयार झाले आहे.

निटसे कडक ऊन पडत नाही अन्‌ पाऊसही पडत नाही. कुलर, पंख्यात बसले, तरी गरम वाट., घामाच्या धारा वाहतात, असे सध्याचे वातावरण आहे.