Jalgaon Water Scarcity : निम्म्या पावसाळ्यानंतरही पाणीकपातीची टांगती तलवार; धरणांत कमी साठा

Jalgaon Water Scarcity : यंदाचा पावसाळा नागरिकांसह शेतकऱ्यांसाठी चिंता करणारा ठरत आहे. पावसाळ्याचे तीन महिने उलटत आले, तरी अद्यापही मोठ्या प्रकल्पांत ५० टक्क्यांपेक्षा कमी पाणीसाठा आहे.

आतापर्यंत ७४.२ टक्के सरासरी पाउस झाल्याची आकडेवारी असली, तरी शेतातील पिकांची उंची एक फुटापेक्षा अधिक नाही. दरम्यान, चाळीसगाव, पाचोरा, जामनेर तालुक्यांत अद्यापही १२ गावांमध्ये १४ टँकरद्वारे पाणी पुरवठा सुरू आहे.

तसेच, जळगाव शहरासह जिल्ह्यातही काही ठिकाणी पाणी कपात केली जाण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. (Less than 50 percent water storage in major dams in jalgaon news)

याच महिन्यात पावसाने तीन आठवड्यांची ओढ दिल्यानंतर गेल्या शुक्रवारी (ता. १८) चांगला पाउस झाला. नंतर मात्र पुन्हा ओढ दिल्याने पिकांची वाढ खुंटली आहे. आतापर्यंत चांगला पाउस झाला असला, तरी विहिरी, कुपनलिकांतील पाण्याची पातळी हवी तशी वाढलेली नाही.

कापसाची वाढ ४० ते ४५ दिवसांत कमरेपर्यंत होणे अपेक्षीत होते. मात्र, कोरडवाहू कापूस केवळ एक ते दीड फुट वाढला आहे. उडीद, मुगाची पिके केवळ वाढली आहेत, त्यात शेंगा भरण्यासाठी पावसाची गरज आहे. शेतकरी विहिरीचे पाणी देवून पिके जगविण्याचा प्रयत्न करताना दिसत आहेत.

अलनिनोमुळे यंदा पावसाळा उशिराने सुरू झाला. २५ जूनपर्यंत अलनिनोने पावसाची वाट अडविली. नंतर मात्र चांगला पाउस झाला. आगस्टमध्ये पुन्हा पावसाचा खंड पडल्याने खरिप हंगाम धोक्यात येण्याची चिन्हे आहेत. सध्या पाउस खंडीत स्वरूपात व कमी प्रमाणात आहे. तोच पाउस दमदार झाला आणि उघडीप मिळत गेली. परत पाउस पडत गेला, तरच यंदाचा हंगाम तरेल असे चित्र आहे.

७४ टक्के पावसाची नोंद

जिल्ह्यात आतापर्यंत ७४.२ टक्के सरासरी पाउस झाला. सर्वाधिक १११.१ टक्के पाऊस रावेरला, तर त्यापाठोपाठी मुक्ताईनगर तालुक्यात १०९ टक्के पाऊस झाला. अन्य तालुक्यांत सरासरी ५० ते ८५ टक्के दरम्यान राहिला. आगामी काळात पावसाने तुट भरून काढल्यास खरिप हंगामही चांगला येईल आणि पाणी टंचाई होणार नाही, असा अनूभव प्रशासन विभागाच्या सूत्रांनी सांगितला.

धरणातील जलसाठा

धरण जलसाठा (टक्के)

हतनूर ३२.८६

गिरणा ३७.३१

वाघूर ५६.५२

अभोरा १००

मंगरूळ १००

सुकी १००

मोर ६८.५८

अग्नावती ००

बहुळा ०८.२६

हिवरा ००

अंजनी ५५.०६

गुळ ५९

भोकरबारी ०३.५६

बोरी १२.६८

मन्याड ०३.५८

जिल्ह्यातील मोठ्या धरणात सरासरी ४०.८६ टक्के जलसाठा आहे. तर मध्यम प्रकल्पांत ४४.३६ टक्के जलसाठा आहे.

तीन तालुक्यांत टँकर

जामनेर तालुक्यात मोरगाव, रोटवद, जळांद्री बुद्रूक, सोनारी, करमाड या पाच गावांना, चाळीसगाव तालुक्यातील मोजे पिंपळगाव, विसापूर तांडा, अंधारी, हातगाव, करजगाव, कृष्णानगर या सहा गावांना, तर पाचोरा तालुक्यातील लोहारा येथे तीन टँकर असे एकूण १४ टँकरद्वारे पाणी पुरवठा सुरू आहे.