Jalgaon Crime: भुसावळ शहरातील बंद घरे चोरट्यांचे सावज! भरवस्तीत 2 ठिकाणी चोरी

भुसावळ : शहरात गेल्या काही दिवसांत बंद घरांना चोरटे लक्ष्य करीत असल्याचे विविध घटनांमधून समोर आले आहे.

शहरात रविवारी (ता. ७) रात्री शहरातील खडका रोड भागातील पटेल कॉलनी तसेच वांजोळा रोडवरील श्रीहरी नगर येथे चोरट्यांनी बंद घरांचा कडी-कोयंडा तोडून सोन्याचे दागिने, रोकडसह एकूण साडेचौदा लाखांचा ऐवज लंपास केला.

या प्रकरणी पोलिसांत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. दरम्यान, पोलिस गस्त ढेपाळल्याने घटना घडल्याचे बोलले जात असून, पोलिसांनी रात्रीची गस्त वाढविण्याची मागणी केली आहे.