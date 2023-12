अपने गिरेबांमे झांकता.. तू भी नही मैं भी नही ।

''जळगाव जिल्ह्यातील राजकारणात राजकीय मतभेद, त्यातून मनभेद आणि नंतरचा टप्पा म्हणून व्यक्तिगत द्वेष हा याआधी इतक्या खालच्या पातळीवर कधीही गेला नव्हता, एवढा तो सध्या घसरला आहे.

गेल्या काही दिवसांपासून जिल्ह्यातील दोघा दिग्गज नेत्यांमध्ये व्यक्तिगत द्वेषातून परस्परांवर सुरू असलेल्या चिखलफेकीबद्दल जनमानसातून तीव्र भावना व्यक्त होणे स्वाभाविक आहे. कधीकाळी एकाच पक्षात अनेक वर्षे राहिलेल्या या नेत्यांमधील वितुष्ट इतके टोकाला गेल्यानंतर त्याचा अंत दोघांच्यादृष्टीने वाईटच असेल, हे वेगळे सांगायची गरज नाही.''- सचिन जोशी (Looking at your side Tu Bhi Nahi Main Bhi Nahi article by sachin joshi jalgaon news)

जिल्ह्यातील नेत्यांकडे वैयक्तिक हेवेदावे, ‘इगो’ आणि द्वेष हेच वादाचे मुद्दे शिल्लक राहिलेत, असे दिसते. गेल्या काही दिवसांपासून माजी मंत्री व ज्येष्ठ नेते एकनाथराव खडसे आणि राज्याचे ग्रामीण विकास मंत्री गिरीश महाजन यांच्यातील व्यक्तिगत चिखलफेक ज्या पद्धतीने सुरू आहे, ती नक्कीच जनतेला अजिबात रुचलेली नाही, रुचतही नाहीये.

या आरोप- प्रत्यारोपांमध्ये चुकीचे कोण, बरोबर कोण? या प्रश्नात जायची कुणाचीही तयारी नाही. मात्र ज्या पद्धतीने परस्परांवर चिखलफेक सुरू आहे, ती अत्यंत वाईट आणि निंदनीय आहे, अशी प्रतिक्रिया जनमानसातून व्यक्त होतेय...

वस्तुत: श्री. खडसे आणि श्री. महाजन हे दोघेही जिल्ह्याचे नेते, भाग्यविधाते. दोघांच्या नावापुढे राज्याचे नेते, मुख्यमंत्रिपदाचे दावेदार, संकटमोचक अशी विशेषणं लागलेली...या दोघा नेत्यांनी त्यांच्याकडे ज्या-ज्यावेळी सत्तेचे अथवा वर्चस्वाचे केंद्र आले त्या-त्या वेळी आपल्या भागासाठी काही ना काही करण्याचा प्रयत्न केला.

तत्कालीन युती सरकारच्या काळात तापी खोरे विकास महामंडळाच्या निर्मितीसह तालुका निर्मिती, सरकारी अभियांत्रिकी-आयटीआयची निर्मिती ही श्री. खडसेंची देणं मानली जाते. तर, देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारच्या कार्यकाळात मुहूर्तमेढ रोवलेले देशातील एकमेव सरकारी वैद्यकीय संकुल (मेडिकल हब), केंद्राच्या बळीराजा संजीवनी योजनेतून साकारलेले शेळगाव बॅरेज, वरखेड-लोंढे प्रकल्प ही श्री. महाजनांची उपलब्धी.

विशेष म्हणजे, ही कामे, प्रकल्प व विकासाच्या योजना साकारताना दोघेही नेते एकाच पक्षात होते. पक्षाच्या संघटनातही दोन्ही नेत्यांचे योगदान वादातीत. त्याबद्दल कुणाच्या मनात शंका नाही. म्हणूनच उत्कृष्ट संघटक म्हणून पदाधिकारी, कार्यकर्त्यांच्या गळ्यातील ते ताईत बनले आणि विकासाच्यादृष्टीने त्यांना जनमानस जिल्ह्याचे नेते मानतो.

कालांतराने दोघांमध्ये पक्षांतर्गत मतभेद निर्माण झाले. त्यातून मनभेद होऊन आता दोघांमधील व्यक्तिगत द्वेष टोकाला पोचलाय. श्री. खडसे बऱ्याचदा भाजपत आपल्यावर अन्याय झाल्याचा दावा करताना श्री. महाजनांवर तोंडसुख घेतात...श्री. महाजनही श्री. खडसेंना डिवचल्याशिवाय शांत बसत नाहीत.

दिवाळीच्यादरम्यान श्री. खडसेंना हृदयविकाराचा त्रास झाला, त्यांच्यावर ॲन्जिओप्लास्टी करावी लागली. मात्र त्यांच्या आजाराला खोटे ठरवून त्यांनी श्री. खडसेंना डिवचले आणि श्री. खडसेही श्री. महाजनांवर बरसले...दोन्ही नेत्यांनी गेल्या काही दिवसात, महिन्यांत एकमेकांबद्दल केलेली टीका-टिपणी त्यांच्या समर्थकांना कदाचित आनंद देणारी असेल.

मात्र बहुतांश जनतेला बिलकूल आवडणारी नाही. अलीकडे दोघांच्या समर्थकांनी नेत्यांच्या प्रतिमेला जोडे मारा, दुग्धाभिषेक अशा प्रकारची आंदोलने केली. बोदवडला तर भाजपच्या कार्यकर्त्यांनी केलेले आंदोलन घृणास्पद होते. हे चित्र जिल्ह्याच्या राजकीय संस्कृतीसाठी चांगले नाही.

दोघेही नेते प्रगल्भ आहेत...कथित सल्लागारांचे ऐकून भावनांच्या भरात काहीही बोलावे, हे या नेत्यांना न शोभणारे. दोघांचीही प्रतिमा पाहता, त्यांनी एकमेकांविषयी बोलताना भावनांना आवर घालायला हवा.

राजकीय व वैचारिक मतभेद असणे स्वाभाविक आहे, पण ‘इगो’साठी हे नेते व त्यांचे समर्थक अशाप्रकारे एकमेकांना भिडत असतील, तर समाजासमोर व तरुणांसमोर ते काय आदर्श ठेवणार? शेवटी दोघांबद्दल याठिकाणी काही हिंदीतील पंक्ती उद्‌धृत कराव्याशा वाटतात...

गलतीयों से जुदा

तू भी नही मैं भी नही..

हम दोनों भी इन्सान है

खुदा तू भी नाही मैं भी नही।

तू मुझे मैं तुझे

इल्जाम तो देते है मगर..

अपने गिरेबांमे झांकता

तू भी नही मैं भी नही।

गलतफॅमियोंने एक दूरी तो

पैदा कर दी है वरना..

बुरा तो वैसे

तू भी नही मैं भी नही।