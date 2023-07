Success Story : शेतकऱ्याची कन्या झाली फौजदार! मृत शेतकरी वडिलांचे स्वप्न साकार...

Success Story : वासरे (ता. अमळनेर) या छोट्याशा गावातील शेतकऱ्याची कन्येची एमपीएससीच्या परीक्षेत घवघवीत यश मिळवून सहाय्यक पोलिस उपनिरीक्षकपदी निवड झाल्याने ग्रामस्थांनी गावात सवाद्य चारचाकी वाहनावर मिरवणूक काढण्यात आली.

गावात शिक्षणाची सोय नसल्याने गावात प्राथमिक शिक्षण घेत माध्यमिक शिक्षणासाठी दररोज आठ किलोमीटर पायपीट करीत कळमसरे येथे दहावीपर्यंत शिक्षण घेतले. (madhuri patil Selection to post of Assistant Sub Inspector of Police jalgaon news)

पुढील शिक्षण प्रताप महाविद्यालय येथे घेत माधुरीने कायद्याची रखवालदार व्हावी, अशी प्रगतिशील शेतकरी वडिलांनी इच्छा व्यक्त केली होती. मात्र मागील वर्षी मध्य प्रदेशातून सालदार गडीला आणताना त्यांचा अपघाती मृत्यू झाला.

फौजदार होण्यासाठी अभ्यास केला आणि मृत वडिलांची इच्छा पूर्ण करण्यासाठी कंबर कसली व महाराष्ट्र राज्य स्पर्धा परीक्षेत घवघवीत यश संपादन करून फौजदारची परीक्षा उत्तीर्ण झाल्याने गावकऱ्यांनी आनंद व्यक्त करीत माधुरीचा गावात नागरी सत्कार करीत चारचाकी वाहनावरून गावभर मिरवणूक काढत माधुरीचे घरोघरी औक्षण करण्यात आले.

या वेळी तिचा नागरी सत्काराप्रसंगी तिचे आई, भाऊ, काका, काकू परिवारातील सदस्य यांचे डोळे आंनदाने पाणावले होते. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी मारवड ग्रामविकास शिक्षण मंडळाचे अध्यक्ष जयवंत पाटील होते.

माजी आमदार स्मिता वाघ, जिल्हा परिषदेच्या सदस्या जयश्री पाटील, बाजार समितीचे सभापती अशोक आधार पाटील, उपसभापती सुरेश पाटील, खानदेश शिक्षण मंडळाचे कार्याध्यक्ष डॉ. अनिल शिंदे, बाजार समितीचे संचालक प्रा. सुभाष पाटील, ॲड. ललिता पाटील, तिलोत्तमा पाटील, काँग्रेसच्या महिला जिल्हाध्यक्ष सुलोचना वाघ, मारवड पोलिस ठाण्याचे सहायक पोलिस निरीक्षक विजय शिंदे, वसई येथील नितीन पाटील,

भटू पाटील कळमसरे येथील शारदा माध्यमिक शाळेचे सर्व शिक्षक कर्मचारी, वासरे येथील सरपंच आशा पाटील, उपसरपंच गोकुळ पाटील, कळमसरे येथील उपसरपंच जितेंद्र राजपूत माजी सरपंच जी. टी. टाक, परिसरातील कळमसरे, निम, पाडळसरे शहापूर, तांदळी, मारवड, खर्दे येथील नागरिकही उपस्थित होते. यावेळी प्रा. डॉ. संजय महाजन यांनी सूत्रसंचालन केले. प्रदीप महाराज यांनी आभार मानले.