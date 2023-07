By

Maharashtra Politics : काकांचे हात धरून पुतणे राजकारणात मोठे झाले. मात्र, काकांच्या हयातीतच पुतण्यांनी साथ सोडण्याची आता राज्याच्या राजकारणात हॅट्‌ट्रिक झाली आहे.

भारतीय जनता पक्षाचे नेते (कै.) गोपीनाथ मुंढे यांनी भारतीय जनता पक्ष अगदी शुन्यातून राज्यात उभा केला. अगदी पक्षाला केंद्र व राज्यात सत्तेवर नेण्यात त्यांचा मोठा वाटा होता. त्यांच्या छत्रछायेत राजकारणाचे धडे त्यांचे पुतणे धनजंय मुंडे यांनी गिरविले.

अगदी त्यांच्याच पद्धतीने त्यांच्या भाषणाची लकबही त्यांनी उचचली. (maharashtra politics hat trick in politics nephew to leave party during uncle lifetime jalgaon news)

पक्षाच्या राज्याच्या युवा प्रदेशाध्यक्षापर्यंत त्यांनी मजलही मारली. गोपीनाथ मुंडे यांचे पक्षात चांगले वर्चस्व होते, त्याच काळात धनजंय मुंडे यांनी काकांची साथ सोडून राष्ट्रवादी कॉंग्रेसमध्ये प्रवेश केला. पुढे शरद पवार यांनी त्यांना आमदार केले. विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेतेपद दिले. त्यानंतर त्यांना मंत्रीही केले.

राज ठाकरेंनी काढला पक्ष

शिवसेना पक्षप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी शिवसेनेची स्थापना केली. मुंबई आणि पुढे राज्यात शिवसेना वाढविली. त्यांच्यात अंगाखाद्यावर खेळत त्यांचे पुतणे राज ठाकरे यांनी राजकारणाचे ‘बाळकडू’ घेतले.

त्यांचीही भाषणाची लकब अगदी बाळासाहेब ठाकरे यांच्यासारखी आहे. मात्र, बाळासाहेब ठाकरे हयात असतानाच राज ठाकरे यांनी शिवसेना आणि काकाला ‘जय महाराष्ट्र’ करून महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना हा नवीन पक्ष काढला.

अजित पवारांचाही ‘राम राम’

राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे नेते शरद पवार यांनी कॉंग्रेसमधून बाहेर पडून ‘राष्ट्रवादी कॉंग्रेस’ पक्षाची स्थापना केली. गेल्या २४ वर्षांत हा पक्ष वाढविला. पक्ष आपल्या २४ वर्षांपैकी तब्बल १८ वर्षे राज्यातील सत्तेत राहिला.

काकांचे बोट धरून पुतणे अजित पवार यांनीही राजकारणाचे ‘अ’ ‘ब’ ‘क’ ‘ड’ गिरविले. पक्ष सत्तेत असताना, त्यांनी मंत्रिपदही भूषविले. विरोधी पक्षनेतेपदही त्यांना मिळाले. आता त्यांनीही आपल्या काकांसमोरच पक्षात फूट पाडून भारतीय जनता पक्षाला राज्यातील सत्तेत साथ दिली व उपमुख्यमंत्रिपदही मिळविले आहे.