Jalgaon News : सोशल मीडियाच्या अतिवापरातून विघातक कृत्ये : पोलीस महानिरीक्षक बी.जी.शेखर पाटील

Jalgaon News : प्रत्येक सोशल मीडियावर आमची नजर आहे. व्हॉट्सॲप ग्रुपवर गोपनीय पोलिस काम करत आहेत आणि सायबर यंत्रणा सतर्क आहे.

आजची तरुण पिढी सोशल मीडियाच्या अतिवापरामुळे विधायक कार्यापेक्षा विघातक कार्याकडे वळत असल्यामुळे दंगली वाढत आहेत.

दंगलीत सहभाग असणाऱ्यांना कडक शिक्षा केली जाईल, असा गंभीर इशारा नाशिक विभागाचे विशेष पोलिस महानिरीक्षक बी. जी. शेखर पाटील यांनी अमळनेर येथील शांतता समितीच्या बैठकीत दिला. शहरात झालेली दंगल आणि आगामी बकरी ईद व आषाढी एकादशीच्या पार्श्वभूमीवर मिडटाऊन हॉटेलमध्ये बैठक आयोजित करण्यात आली होती.(Malicious acts from excessive use of social media Inspector General of Police B. G. Serious warning in Shekhar Amalner Peace Committee meeting Jalgaon News)

पोलिस महानिरीक्षक बी. जी. शेखर म्हणाले, की तरुण पिढीवर अंकुश राहिलेला नाही. वारंवार दंगली झालेल्या शहरात उद्योग संपुष्टात आले आहेत. तसा अमळनेरचा विकास थांबून भकास होईल. दंगलीत कर्तव्यनिष्ठता बजवणाऱ्या डीवायएसपी सुनील नंदवाळकर व पोलिस निरीक्षक रामदास वाकोडे यांचे कौतुक करून त्यांनी पाच जिल्ह्यात ‘देशाची सुरक्षा, आपली सचोटी, एक कॅमेरा पोलिसांसाठी’ या मोहिमेत २०१० कॅमेरे लावल्याचे सांगितले. कॅमेरा हा गुन्ह्यांचा निरपेक्ष साक्षीदार असतो, ती साक्ष बदलता येत नाही, असेही सांगितले.

पोलिस अधीक्षक एम. राजकुमार म्हणाले, की लोक विशिष्ट सण आले की विशिष्ट रंगात रममाण होतात. फलक झेंडे लावणाऱ्यांवर नियंत्रण ठेवले पाहिजे. चुकीचे काम करणाऱ्यांना हटकण्याची समाजाची जबाबदारी आहे. दंगलीतील निरपराधांची नावे १०० टक्के कमी होतील, असे आश्वासन देखील राजकुमार यांनी दिले.

आमदार अनिल पाटील म्हणाले, की दंगल मिटवायला पुढे येणाऱ्या पदाधिकाऱ्यांचे नावे दंगलखोर म्हणून पुढे येतात. म्हणून आता लोकप्रतिनिधी, समाजसेवक पुढे येत नाहीत. निरपराध लोकांना सोडा म्हणजे शांतता समितीची बैठक सफल होईल. पोलिसांची कर्तव्याची जबाबदारी आहे. शांततेची जबाबदारी समाजाची आहे.

माजी आमदार डॉ. बी. एस. पाटील म्हणाले, की दंगल नियंत्रणासाठी समाजसेवक पुढे आले पाहिजे, यापुढे मी स्वतः पुढे येईल. माजी आमदार स्मिता वाघ म्हणाल्या, की पोलिसांनी ड्रोन कॅमेऱ्याद्वारे सर्वेक्षण केले आहे.

अनेकांच्या घरावर दगड, काठ्या आढळले. त्यांच्यावर कारवाई झाली पाहिजे. व्यासपीठावर अप्पर पोलिस अधीक्षक रमेश चोपडे, अप्पर पोलिस अधीक्षक हृषिकेश रावळे, उपविभागीय अधिकारी महादेव खेडकर, डीवायएसपी सुनील नंदवाळकर, एलसीबी पोलिस निरीक्षक किसन नजन पाटील, निवासी नायब तहसीलदार अमोल पाटील, पोलिस निरीक्षक रामदास वाकोडे, पोलिस निरीक्षक विजय शिंदे उपस्थित होते.या वेळी अतुल ठाकूर, इम्रान खाटीक, अर्बन बँक संचालक रणजित शिंदे, ॲड. शकील काझी, व्यापारी लालचंद सैनानी, माजी नगरसेवक प्रवीण पाठक यांनी मनोगत व्यक्त केले.

एक कॅमेरा पोलिसांसाठी’

सुरवातीला आयजी बी. जी. शेखर- पाटील यांच्या हस्ते एक कॅमेरा पोलिसांसाठी या अंतर्गत धुळे रोड, आर.के.नगर, तहसील कचेरी परिसरात कॅमेऱ्यांचे उदघाटन करण्यात आले.

पोलिस निरीक्षक विजय शिंदे यांचा तसेच सीसीटीव्ही कॅमेरे लावणारे दीपक काटे यांचाही प्रमाणपत्र देऊन बी. जी. शेखर पाटील यांच्या हस्ते गौरव करण्यात आला. अप्पर पोलिस अधीक्षक रमेश चोपडे यांनी प्रास्ताविक केले. संजय पाटील यांनी सूत्रसंचालन केले तर विजय शिंदे यांनी आभार मानले.