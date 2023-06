Jalgaon News : बांभोरी खून प्रकरणी मंडलाधिकांऱ्यासह मारेकऱ्यास अटक

Jalgaon News : बांभोरी (ता. धरणगाव) येथील बाळा ऊर्फ आशिष प्रकाश शिरसाळे (वय २२) याच्या हत्येचा उलगडा झाला आहे. महिलेशी अनैतिक संबंधाच्या संशयातून हत्या केल्याचा अंदाज पोलिसांनी वर्तविला आहे.

गुन्हे शाखेने छोटू ऊर्फ प्रमोद भिमराव नन्नवरे (वय ४०, रा. बांभोरी) व मंडलाधिकारी अमोल विक्रम पाटील (३४, रा. कल्याणीनगर, जळगाव) यांना उस्मानाबाद जिल्‍ह्यातून अटक केली. दोघांना पाळधी पोलिस दूरक्षेत्रात हजर केले.(Mandal officer along with killer arrested in Bambhori murder case Ashish kills Shirsale because of his wife gestures Jalgaon News)

पत्नीला घरासमोर बसून इशारे करीत असल्याच्या वादातून आशिष ऊर्फ बाळा प्रकाश शिरसाळे याला शुक्रवारी (ता. २३) रात्री संशयित प्रमोदने नदीच्या दिशेने जाताना बघितले. तडक तो विरुद्ध दिशेने नदीपात्रात उतरला.

त्याने आशिष ऊर्फ बाळावर एका मागून एक वार हत्याराने करत जागेवरच त्याला संपवले. हत्या झाल्याची खात्री होऊन प्रमोद नन्नवरे याने घटनास्थळावरून पाळधी येथील एका हॉटेलच्या मागे रक्ताने माखलेले कपडे फेकून नवीन कपडे घातले. नंतर तो हॉटेलमध्ये बसलेल्या मंडलाधिकारी अमोल पाटील यांना भेटला. मला दोन दिवसांची सुटी असून, देवदर्शनाला जात आहे, असे पाटील यांनी सांगितले.

त्यावर ‘मला ड्रायव्हर, म्हणून घेऊन चला’, असे म्हणत प्रमोदही त्यांच्यासोबत कार (एमएच ०२, सीझेड ७९५३)ने हैद्राबादच्या दिशेने निघाला. दोघे जळकोट गावाजवळ आले असता, तेथे एका दुचाकीचालकाला कारने जबर धडक दिली.

त्यात दुचाकी (एमएच ०२, एडी १५२०) वरील दांपत्य जखमी झाल्याने जमावाने या दोघांची कार फोडली. पोलिसांनी चालक प्रमोद व अमोल पाटील यांना ताब्यात घेतले. प्रमोदच्या मोबाईलवर जळगाव गुन्हे शाखेच्या पथकाचा फोन आला. तो फोन अपघातस्थळावरील पोलिसांनी घेतला. जळगाव पोलिसांनी दोघे खुनाचे आरोपी असून, त्यांना पकडण्यास सांगितले.

तेथूनही प्रमोद पसार

प्रमोद ऊर्फ छोटू याने तेथून पळ काढत नळदुर्ग बसस्थानक गाठले. तो पळून जाण्याच्या तयारीत असताना, गुन्हे शाखेच्या पथकाने त्याला ताब्यात घेतले. दोघांनाही धरणगाव पोलिसांच्या स्वाधीन करण्यात आले.

"आशिष शिरसाळे ऊर्फ बाळाच्या खुनात प्रमोद नन्नवरे एकमेव मारेकरी असून, अटक झालेले मंडलाधिकारी अमोल पाटील यांचा सहभाग अद्याप तरी आढळून आलेला नाही. तांत्रिक तपासासह इतर माहिती संकलीत करण्यात येत आहे."

-प्रमोद कठोरे, सहाय्यक निरीक्षक, पाळधी औटपोस्ट