Manoj Jarange Patil Jalgaon : मराठा ही एकमेव जात, जी आरक्षणाची अट पूर्ण करते. इतर कोणतीही जात ओबीसी आरक्षणाची अट पूर्ण करत नाही, असे सांगत मनोज जरांगे-पाटील यांनी माझ्या मराठा बांधवांच्या चेहऱ्यावर हसू दिसायला हवे, त्यासाठी तुमची साथ हवी असे आवाहन रविवारी (ता. ३) बालगंधर्व खुले नाट्यगृहातील सभेत केले. (Manoj Jarange Patil statement of Smile should be seen on faces of Marathas jalgaon news)

चाळीसगाव आणि अमळनेरच्या सभेनंतर श्री. जरांगे-पाटील यांचे शहरात रात्री आठच्या सुमारास आगमन झाले. पिंप्राळ्यातील शिवस्मारकाला त्यांनी वंदन केले. त्याठिकाणी श्री. जरांगे-पाटील यांच्यावर जेसीबीतून पुष्पवृष्टी करण्यात आली. ‘जय भवानी जय शिवाजी’च्या घोषणांनी परिसर दणाणून गेला.

त्यानंतर शिवतीर्थावर येत त्यांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्यास वंदन केले. याठिकाणीही मराठा बांधवांतर्फे माजी उपमहापौर कुलभूषण पाटील यांनी त्यांचे स्वागत केले. पावणेनऊला सभास्थळी त्यांचे आगमन झाले. त्यावेळी ‘छत्रपती शिवाजी महाराज की जय.. हर हर महादेव.. एक मराठा लाख मराठा..’ आदी घोषणांनी परिसर दणाणून सोडला. सभास्थळी छत्रपतींच्या अर्धाकृती पुतळ्यास माल्यार्पण, पूजन करत श्री. जरांगे-पाटीलांनी मराठा समाजाला मार्गदर्शन केले. तत्पूर्वी सन्मानपत्र देऊन त्यांचा गौरव करण्यात आला.

तत्पूर्वी, मराठवाड्यातील त्यांचे सहकारी प्रदीप सोळुंके यांनी मराठा समाजाला मार्गदर्शन करताना गेल्या काही वर्षांपासून सुरू असलेल्या मराठा आरक्षण संघर्षाची माहिती दिली. आपल्या समाज बांधवांनी स्वत:च्या नावाच्या नोंदी, आवश्‍यक कागदपत्रे जमा करावी, असतील तर ती सांभाळून ठेवावी.

यासह छत्रपती शिवाजी महाराज, संत तुकाराम यांच्यासह विविध ग्रंथ, पुस्तके विकत घ्यावी, लग्नांमध्ये साडी-चोळी, भांडे भेट न देता पुस्तके भेट द्यावीत, असा ठराव टाळ्यांच्या गजरात मंजूर करण्यात आला. प्रतिभा शिंदे यांनी छगन भुजबळ, गोपीचंद पडळकर यांच्यावर टीका केली. सभास्थळी विविध कलावंतांनी पोवाडे, प्रेरणादायी गीतांसह महाराष्ट्र गीत सादर केले.

नगरदेवळा येथील शाहीर शिवाजीराव पाटील यांनी छत्रपतींवरील पोवाड्यासह मनोज जरांगे यांच्या विचारांवरील गीत सादर केले. आर्य पवार याने शिवाजी महाराजांवरील गीतावर लक्षवेधी नृत्य व अभिनय सादर करत श्रोत्यांची वाहवा मिळवली. हर्शल पाटील यांनी सूत्रसंचालन केले.