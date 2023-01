Girish Mahajan Update : जिथे ते गेले तिथे काँग्रेसमधून भाजपमध्ये इनकमिंग

जळगाव : राज्यातील काँग्रेसचे दिग्गज नेते अशोक चव्हाण, अमित देशमुख यांच्या भाजप प्रवेशाची चर्चा सुरू आहे. विशेष म्हणजे, या दोन्ही जिल्ह्यात भाजपचे संकटमोचक नेते ग्रामविकासमंत्री गिरीश महाजन पालकमंत्री आहेत. त्यामुळे याचे नेमके गुपित काय, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

श्री. महाजन हे राजकीय मुत्सद्देगिरीत तरबेज आहेत. त्यांनी अनेकदा याची चुणूकही दाखविली आहे. देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत पेनड्राइव्ह सादर करून खळबळ उडवून दिली. त्याच्यामागचे सूत्रधार महाजन असल्याचे सांगितले जात आहे. अनेक राजकीय पेचातून त्यानी भाजप सरकारला बाहेर काढले आहे. (Many Congress great leader enter in bjp reason behind that is girish mahajan discussion in activist Jalgaon News)

उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांचे ते विश्वासू मानले जातात. त्यामुळे पक्षाच्या अनेक मोहिमांची जबाबदारी त्यांच्यावर दिली जाते. आताही नाशिक पदवीधर मतदारसंघात उमेदवारीचा जो तिढा निर्माण झाला आहे, त्याची जबाबदारी त्यांच्यावर आहे. पालकमंत्री म्हणून जबाबदारी पार पाडत असताना त्यांनी त्या त्या जिल्ह्यातील विरोधी पक्षातील नेत्यांना आपल्या पक्षात आणण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत.

धुळे येथे पालकमंत्री असताना तेथील राष्ट्रवादी काँग्रेसचे माजी आमदार राजवर्धन कदमबांडे यांनाही त्यांनी भाजपमध्ये आणले. नाशिकचे पालकमंत्री असतानाही त्यांनी तेथे भाजपमध्ये मोठे इनकमिंग केले होते. शिंदे, फडणवीस सरकारमध्ये त्यांच्याकडे काँग्रेसचे माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांच्या नांदेड, तर काँगेसचे माजी मुख्यमंत्री (कै.) विलासराव देशमुख यांच्या लातूर जिल्ह्यांच्या पालकमंत्रिपदाची जबाबदारी आहे.

याशिवाय त्यांच्याकडे धुळे जिल्ह्याच्या पालकमंत्रिपदाची जबाबदारी आहे. नांदेड येथे अशोक चव्हाण, तर लातूर येथे अमित देशमुख या दोन्ही नेत्यांबाबत भाजप प्रवेशाच्या चर्चा सुरू झाल्या आहेत. मध्यंतरी धुळे जिल्ह्यात आणखी काही नेत्यांच्या भाजप प्रवेशाच्या चर्चा होत्या. महाजन यांनी पालकमंत्रिपदाचा पदभार स्वीकारताना तिन्ही जिल्हे भाजपमय करू, असे जाहीर केले होते.

त्यामुळे महाजन यांच्याकडे तीन जिल्हे पालकमंत्री म्हणून देणे ही फडणवीस यांची ठरवून केलेली रणनीती आहे काय? असा प्रश्‍न जाणकारांनी तेव्हा उपस्थित केला होता. आता या दोन्ही जिल्ह्यांतील या काँग्रेसच्या नेते भाजपच्या वाटेवर असल्याच्या चर्चा सुरू आहेत. त्यामुळे काही दिवसांत हे गुपित उघड होईल, असे बोलले जात आहे.

