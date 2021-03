अमळनेर (जळगाव) : "सात जन्माची सोबत संगत.. अशी रेशीमगाठी आपली जुळली आहे.. धरणीवर आकाशासरखी... प्रीत माझी भाळली आहे" या काव्यपंक्ती च्या प्रत्यक्ष प्रत्यय येथील शिवशक्ती चौकातील रहिवाशी निकम दाम्पत्याच्या मृत्यने आली आहे. पत्नीने आपल्या पतीच्या मृत्यूची वार्ता समजताच या जगाचा निरोप घेतला. शेवटी जोडीदारच मृत्यूचा साथीदार बनतो याचा मेळ क्रूर काळाने आणत या कहाणीचा अंत केला. वडजी (ता. भडगाव) येथील मूळ रहिवासी असलेले राजधर नथ्थू निकम (वय ६५) हे जळगाव बस आगारातून हेल्पर म्हणून निवृत्त झाल्यानंतर लक्ष्मी टॉकीजमागे असलेल्या शिवशक्ती चौकात राहत होते. पाच मुलीचे लग्न केल्यानंतर ते एकुलता एक मुलगा स्वप्नील निकम व पत्नी विमलबाई निकम (वय ५५) यांच्यासोबत राहत होते. एकुलता एक मुलगा अन्‌ पाच मुलींनी दिला अग्‍नीडाग

सर्व काही आलबेल असताना काही दिवसांपूर्वी राजधर निकम यांना येथील ग्रामीण रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले. उपचार सुरू असतानाच मात्र आज पहाटे पाचला त्यांच्यावर क्रूर काळाने झडप घातली. त्यांची सकाळी अकराला कोविडच्या नियमांचे पालन करीत अंत्ययात्रा काढण्यात आली. "मुलगा मुलगी एक समान" अशी शिकवण देणारा संदेश प्रत्यक्षात त्यांच्या मुलांमुलीनी आणून दिला. एकुलत्या एक मुलगा स्वप्नीलसोबत सुरेखा किशोर सूर्यवंशी (वड़जी), ज्योती दीनानाथ जाधव (विरार), पद्मा कैलास सुतार (पुणे), दुर्गा चूड़ामन मिस्त्री (सूराय), ललिता शरद सूर्यवंशी (पुणे) या पाचही मुलींनी वडिलांच्या पार्थिवाला अग्निडाग दिला. दुःखावर दुसरे दुःख

दुःख असूनही एक चांगला सामाजिक संदेश देणाऱ्या या कुटुंबावर काळ्या ढगांची छाया अजून दूर झाली नव्हती. अंत्यसंस्कार आटोपल्यावर विमलबाई निकम यांना दुःख अनावर झाले अन्‌ त्यांना दुपारी दोनला हृदयविकाराचा झटका आला. जिंदगी के साथ भी.. जिंदगी के बाद भी’ सोबत इहलोकात हे दांपत्य गेले. मृत्यूची ही वार्ता समजताच पुन्हा निकम परिवारावर दुःखाचा डोंगर कोसळला. किशोर सूर्यवंशी, दीनानाथ जाधव, कैलास सुतार, चूड़ामन मिस्त्री, शरद सूर्यवंशी यांच्यासह अनिल जंगलु देवरे व एसटी आगाराचे वाहक बापु तुळशिराम चौधरी यांनी विमलबाई यांच्या अंत्यसंस्काराची तयारी करीत सायंकाळी सहाला अंत्यसंस्कार करण्यात आले पुन्हा पाच मुलीसह मुलाने विमलबाई च्या पार्थिवाला अग्निडाग दिला. संपादन - राजेश सोनवणे

