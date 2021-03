पंधरा वर्ष दूरावा..लेकीच्या माहेरासाठी माय आली सासरी नांदायला अन्‌ अश्रूंचा बांध फुटला 

अमळनेर (जळगाव) : सोळा वर्षांची मुलगी, पण आई- वडील तब्बल १५ वर्षांपासून वेगळे राहतात. अशा परिस्थितीत मुलगी काही काळात लग्नाची होईल, तुम्ही व्याहीबाहीचे व्हाल, संसारातील वाद निपटत राहतील, पण लेकीच्या सुखाचे काय? अशी भावनिक साद घालत दोन्ही कुटुंबातील गैरसमज दूर करीत एकोपा निर्माण करण्यात अमळनेरच्या महिला अन्यायविरोधी समितीला यश आले. तब्बल १५ वर्षांनंतर अमळनेर येथील ती महिला अंकलेश्वर येथील पतीकडे नांदावयास रवाना झाली. जणू काही ‘लेकीच्या माहेरासाठी माय सासरी नांदते’ या कवयित्री बहिणाबाई चौधरींच्या काव्याची प्रत्यक्ष प्रचीती त्या महिलेला आली असावी.

रोजगारानिमित्त अंकलेश्वर येथे स्थायिक, छोटेसे घर, गरिबीची परिस्थिती व कौटुंबिक किरकोळ कारणाने संसारात वितुष्ट येऊन अमळनेर येथील शिल्पा व अमर (दोन्हीची नावे बदलली आहेत) एक दुसऱ्यापासून दूर झाले होते. परिस्थिती व किरकोळ वादातून पंधरा वर्षे दुरावलेले शिल्पा व अमरला सुनयना (काल्पनिक नाव) नामक सोळावर्षीय गोड कन्यारत्न आहे. शिल्पा पंधरा वर्षे अमळनेर येथे माहेरी होती. पत्नी व मुलीच्या प्रेमापोटी अमर समाज पंच व अनेकांची मदत घेत पुन्हा संसार सुरळीत व्हावा म्हणून प्रयत्न करीत होता. प्रयत्‍न यशस्‍वी अन्‌ जन्मदात्‍याच्या भेटीने डोळ्यात अश्रू

रोजगाराच्यानिमित्त अंकलेश्वर येथे स्थायिक अमरसाठी अनेकांनी प्रयत्नदेखील केले. परंतु शिल्पा व तिचे माता- पिता मात्र तयार होत नव्हते. तालुक्यातीलच मूळ रहिवासी असलेल्या अमरच्या कुटुंबीयांनी अमळनेरच्या महिला अन्यायविरोधी समितीचे धनंजय सोनार यांना ही घटना सांगून विनंती करताच त्यांनी व समिती सदस्यांनी या प्रकरणी शास्त्रीय समुपदेशन करून दोघांना पुन्हा एकत्र आणण्याची किमया करून दाखवली. भावनिक साद घालत दोन्ही कुटुंबातील गैरसमज दूर करीत एकोपा निर्माण करण्यात समितीच्या सदस्यांना यश आले. आज तब्बल १५ वर्षांनंतर अमळनेर येथून शिल्पा अंकलेश्वर येथे अमरकडे नांदावयास रवाना झाली. पंधरा वर्षांनंतर जन्मदाता भेटल्याचा आनंद सुनयनाच्या डोळ्यातून ओघळणारे अश्रू सांगत असल्याचे पाहून उपस्थित लोकांचे मन हेलावले. कुटुंबीयांनी मानले आभार

मान्यवर साक्षीदार यांच्यासमवेत लेखी मुचलका व चांगल्या वर्तणुकीचा लेखाजोखा केल्यानंतर दोन्ही कुटुंबात एकोपा निर्माण करणारे धनंजय सोनार, मंगला विसपुते, अनिल चौधरी, निशा विसपुते, शुभांगी सोनार, अनिल पाटील यांनी कौशल्य पणास लावले. या सर्वांचे दोन्ही कुटुंबीयांनी आभार मानले. संपादन ः राजेश सोनवणे

Web Title: marathi jalgaon news fifteen years away, the mother came for the girl