जळगाव : रुईखेडा (ता.मुक्ताईनगर) येथील २१ वर्षीय संगीता घरी काही एक न सांगता बेपत्ता झाली. मुक्ताईनगर पेालिसांत हरवल्याची नोंद करण्यात येवुन कुटूंबीयांसह पोलिसांची शोध मोहिम सुरु होती. अशातच रामानंदनगर पोलिसांना अपहरणाची गुप्त माहिती मिळाली. तरुण- तरुणीला ताब्यात घेत मुक्ताईनगरला कळवण्यात आले. पोलिस धडकले..पालकही धावतच आले..मुलीने हळूच प्रेमविवाहाची माहिती देत, पतीसोबत राहण्याचा ठाम निर्णय घेतल्याने त्यांना रिकाम्या हाती परतावे लागले. एम.कॉमचे शिक्षण घेणारी रुईखेडा येथील 21 वर्षीय संगीता (काल्पनीक नाव) ही घरुन बेपत्ता झाली होती. सर्वत्र शोध घेवूनही आढळून येत नसल्याने तिच्या कुटूंबीयांनी पोलिसात धाव घेतली. मुक्ताईनगर पोलिसात हरवल्याची नोंद करण्यात आली. पेालिस आणि तिचे कुटूंबीय मुलीचा शोध घेवुन थकलेले होते. अशातच रामानंदनगर पेालिस ठाण्याचे पोलिस नाईक विनोद सोनवणे यांना गुप्त माहिती मिळाली. वेळ वाया न जाऊ देता होमगार्ड निशांत विसपुते, डिगंबर महाजन यांच्यासह वावडदा (ता.जळगाव) येथे संपर्क करुन चौकशी केली. त्यात आशाबाबानगरातील दिपक (काल्पनीक नाव) याचेशी आपण विवाहबद्ध झाल्याचे तिने सांगताच पेालिसांनी दोघांना धीर देत जळगावी आणले. तत्पुर्वी मुक्ताईनगर पोलिस आणि तिच्या कुटूंबीयांना माहिती कळवण्यात आली होती. मुलीचा निर्णय ठाम

मुलगी मिळाल्याचे कळताच कुटूंबीयांनी मुक्ताईनगर पेालिसांसह जळगाव गाठले. रामानंदनगर पोलिस ठाण्यात आल्यावर, मुलीच्या विनवण्या झाल्या..अश्रुधारा वाहिल्या..मुलगी निर्णयावर ठाम असल्याने सर्वांचा नाईलाज झाला. असं जुळल..

ती, एम.कॉम आणि तो, सराफा दुकानात मदतनीस. मुंबईत समाजाच्या कार्यक्रमात ओळख होवुन मैत्री अन्‌ प्रेम हेाऊन तीन वर्षे उलटली होती. दोघांचे कुटूंबीय वेगळ्याच ठिकाणी सोयरीकसाठी प्रयत्नशील असतांना दोघांनी धुम ठोकत पद्मालय येथे विवाह केला. पोलिसांनी मुलीचा जबाब लिहुन घेतल्यावर शुभेच्छा देत माघारी परतले. संपादन ः राजेश सोनवणे

