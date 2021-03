कुलगुरुंच्या अनुपस्थिती अन्‌ अधिसभेत गदारोळ; संतप्त सदस्यांनी विद्यापीठाचा अर्थसंकल्प फेटाळला

जळगाव : विद्यापीठाच्या अर्थसंकल्पीय अधिसभेत स्वतः कुलगुरुच अनुपस्थित असल्याने ही सभा बेकायदेशीर व सर्वसाधारण सभेच्या नियमांना अनुसरून नाही. त्यामुळे ती रद्द करण्याचा आग्रह सदस्यांनी धरल्याने गदारोळ झाला. त्यानंतर कुलगुरू डॉ. वायुनंदन हे सभेत ऑनलाइन उपस्थित होत त्यांनी या प्रकाराबद्दल माफी मागितली. या वेळी विद्यापीठाचा अर्थसंकल्प देखील सादर करण्यात आला. मात्र, संतप्त सदस्यांनी तो देखील फेटाळून लावला.

कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठाची अर्थसंकल्पीय अधिसभा गुरुवारी (ता. २५) घेण्यात आली. कुलगुरू अधिसभेत उपस्थित नसताना प्रभारी कुलससचिवांच्या अनुपस्थितीत उपकुलसचिव तथा विधी अधिकारी डॉ. श्‍यामकांत भादलीकर यांनी सभेला सुरवात केली. सभासदांचे प्रस्ताव स्वीकारून ४५ मिनिटे सभेचे कामकाज चालवले.

सभेचे अध्यक्ष उपस्थित नसताना सभा सुरू का करण्यात आली, असा प्रश्न प्रा. एकनाथ नेहेते यांनी विचारल्यावर उपकुलसचिवांनी कुलगुरू हे त्यांच्या वैयक्तिक समस्येमुळे ऑनलाइन सुद्धा उपस्थित राहू शकत नाही, असे स्पष्टीकरण दिल्याने सभेत एकच गोंधळ उडाला.

अध्यक्ष उपस्थित नसताना सभा सुरूच कशी झाली, यावर अधिसभा सदस्य विष्णू भंगाळे, प्रा. एकनाथ नेहेते, माजी मंत्री डॉ. सतीश पाटील, प्रा. डॉ. गौतम कुंवर, प्रा. डॉ. अनिल पाटील, प्रा. डॉ. के. जी. कोल्हे, प्रा. डॉ. प्रकाश अहिराव, प्रा. डॉ. सुनील गोसावी, प्राचार्य ए. टी. पाटील, प्राचार्य खैरनार आदींनी ही सभा बेकायदेशीर व सर्वसाधारण सभेच्या नियमांना अनुसरून नसल्याने रद्द करण्याचा आग्रह धरला. नियमांबद्दल कुलगुरू अनभिज्ञ

सुमारे ४५ मिनिटांनी कुलगुरू डॉ. वायुनंदन हे सभेत ऑनलाइन उपस्थित झाले. त्यांनी त्यांच्या वैयक्तिक कारणामुळे उपस्थित राहू शकलो नाही व अधिसभेच्या नियमांबद्दल मला माहिती नव्हती, असे सांगितल्यावर सदस्यांनी प्रचंड गदारोळ केला. विष्णू भंगाळे, प्रा. एकनाथ नेहेते, गौतम कुंवर आदींनी सभा बेकायदेशीर सुरू करणाऱ्यांवर कार्यवाही करण्याची मागणी केली. आणि कुलगुरू दोन विद्यापीठांचा कार्यभार सांभाळत आहेत आणि विद्यापीठ कायद्याबद्दल त्यांच्या अनभिन्नतेमुळे सदस्य अधिकच आक्रमक झाले. कुलगुरूंनी मागितली माफी

वास्तविक पाहता दोन अधिसभेचे विषय एका ऑनलाइन अधिसभेत घेणे, या प्रकाराला बहुतेक अधिसभा सदस्यांनी आक्षेप घेतलेला होता. अधिसभेमध्ये ‘आर्थिक वर्ष २०१९-२०’चा लेखा परीक्षण अहवाल आणि २०२०-२१ चा व सुधारित व २०२१ - २२ चा नियमित अर्थसंकल्प, असे महत्त्वाचे विषय असताना सभेचे अध्यक्ष म्हणून कुलगुरुंचे वैयक्तिक कारणास्तव अनुपस्थित राहणे, हे सभासदांच्या संतापात भर टाकण्यासारखे झाले. ‘झाला प्रकार हा केवळ माझ्या चुकीमुळे झाला, मी सर्व अधिसभा सदस्यांची माफी मागतो, असे कुलगुरुंनी सांगितल्यावर सुद्धा सदस्यांनी सभा रद्द करण्याची मागणी रेटून धरली. ऑफलाइन सभा घेणार

अधिसभा सदस्य प्राचार्य आर. एस. पाटील यांनी विद्यापीठाचे हित लक्षात घेता अर्थसंकल्प मंजूर करावा, अशी सूचना मांडली. ती सुद्धा फेटाळण्यात आली. प्रा. डॉ. गौतम कुवर यांनी ही सभा रद्द करून पुढील काळात अधिसभा घ्यावी व विद्यापीठ कायद्यातील तरतुदीनुसार ३१ मार्चनंतर सभा घेऊन ३१ मार्चनंतर पुढील सभेपर्यंतच्या झालेल्या खर्चाचे पुरवणी बजेट मंजूर करावे, अशी सूचना मांडली. कुलगुरूंनी प्रा. कुवर यांची सूचना मान्य करून सभा रद्द करून लवकरच ऑफलाइन सभा घेण्याची घोषणा केली.



दिवसभर चालणारी आणि विद्यापीठाच्या दृष्टीने अति महत्त्वाचे विषय असलेली सभा तांत्रिकदृष्ट्या ऑनलाइन पद्धतीने घेणे, मुळातच चुकीचे व आयोजनाच्या हेतू शुद्धतेबद्दल शंका उपस्थित करणारे होते. त्या मध्ये कुलगुरुंना अधिसभेबद्दल फारशी माहिती नसल्याने विद्यापीठामधील ‘प्रभारीराज’मुळे किती भोंगळ कारभार चालू आहे, हा अधिसभेतील प्रकारामुळे चव्हाट्यावर आला. महाराष्ट्र शासनाने संपूर्ण कारभाराची सखोल चौकशी करावी.

- प्रा. एकनाथ नेहेते, अधिसभा सदस्य संपादन ः राजेश सोनवणे



