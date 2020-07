चाळीसगावात कोरोनाचा उद्रेक, एकाच दिवशी आढळले 'एवढे' रुग्ण

मेहुणबारे (ता.चाळीसगाव) : चाळीसगाव शहर व तालुक्यात कोरोना बाधितांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर वाढत आहे. चाळीसगाव आरोग्य यंत्रणेकडून आज (ता.22) रोजी दुपारी 12 वाजता मिळालेल्या माहितीनुसार शासकीय लॅबकडुन आलेल्या अहवालानुसार 5 तर खाजगी लॅबकडील अहवालानुसार 24 असे एकूण एकाच दिवशी 29 नव्या कोरोना पॉझिटीव्ह रूग्णांची नोंद झाली आहे. त्यामुळे तालुक्यात कोरोनाबाधितांची संख्या 267वर पोहचली आहे. चाळीसगाव तालुक्यात कोरोनाचा प्रकोप वाढत चालला आहे. बाधितांच्या आकड्यांसह बळींचाही आलेख वाढत आहे. आज बुधवारी तर कोरोनाचा विस्फोट झाला.आज स्वॅब घेतलेल्या 59 जणांचा अहवाल प्राप्त झाला. त्यात 54 जणांचा अहवाल निगेटीव्ह आले तर 5 जणांचा अहवाल पॉझिटीव्ह आले.त्यात उंबरखेड व कळमडू येथील प्रत्यंकी एक तर चाळीसगाव शहरातील मोची गल्लीतील 3 असे पाच कोरोनाबाधित आढळून आले. तर खाजगी लॅब मध्ये घेतलेल्या 69 सॅम्पलपैकी तब्बल 24 जण पॉझिटीव्ह आढळून आले. त्यामुळे एकच खळबळ उडाली आहे. या बाधितांमध्ये दत्तवाडी, शिवाजी चौक, संताजी मंगल कार्यालय, नेताजी चौक, पाटीलवाडा, दूध सागर मार्ग, टाकळी, लक्ष्मीनगर, पिंपरखेड, तळेगाव व सानेगुरूजी नगर येथे प्रत्येकी एक रूग्ण आढळला तर फुले कॉलनीत 3, सिंधी कॉलनीत 4, पवारवाडीत 2 व अफु गल्लीत 3 असे एकूण 24 रूग्ण आढळून आले आहेत. अडीचशेचा आकडा पार चाळीसगाव तालुक्यात हा हा म्हणता कोरोनाने अडीशेचा आकडा पार केला आहे.ही संख्या आज दुपारपर्यंत 267वर जावून पोहचली तर आतापर्यंत बरे झालेले डिस्चार्ज मिळालेल्या रूग्णांची संख्या 117 आहे. तसेच तालुक्यात आतापर्यंत एकूण 21 जणांचा बळी घेतला आहे.कोरोनाचा समूह संसर्ग वाढू लागल्याने बाधितांच्या आकड्याचा दररोज स्फोट होत आहे.तर दिवसेंदिवस बळींची संख्याही वाढू लागल्याने तालुकावासियांना धडकी भरली आहे. संपादन- भूषण श्रीखंडे

