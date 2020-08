व्यापाऱ्याकडून शेतकऱ्यांची फसवणूक; बाजार समितीकडे तक्रार

चोपडा : येथील बाजार समितीत काही शेतकऱ्यांनी बाजरी, मका विक्रीसाठी आणला होता. मका लिलावात व्यापाऱ्याने मालाचा नमुना बघून एक हजार १८२ रुपये प्रतिक्विंटल भाव ठरविला. तशी पावती तयार करण्यात आली. मात्र, माल मोजताना मका खराब आहे, असे दाखवत एवढा भाव मिळणार नाही, असे सांगितल्याने शेतकऱ्यांचा संताप झाला. त्यांनी बाजार समितीचे सभापती नारायण पाटील यांच्याकडे फसवणूक झाल्याबाबत तक्रार केली. गरताड (ता. चोपडा) येथील प्रगतिशील शेतकरी व तापी इरिगेशनचे संचालक नरेंद्र पाटील यांनी बाजार समितीत मंगळवारी (ता. ४) १० ते १२ क्विंटल मका विक्रीसाठी आणला होता. मक्याचा लिलाव त्यांच्या वडिलांच्या नावाने वसंतराव पाटील या नावाने अमृतलाल सोहनराज जैन या व्यापाऱ्याने एक हजार १८२ रुपये दर देऊन खरेदी केला. नंतर गोणीत असलेल्या मालाची मोजणी करताना माल खराब सांगून भाव कमी मिळेल, असे सांगितले. यासोबतच वेले (ता. चोपडा) येथील लोटन पाटील व बोरखेडा (ता. चोपडा) येथील मंगल पाटील या शेतकऱ्यांची बाजरी लिलावात घेऊन ऐन मोजणीवेळी भाव कमी लागेल, माल खराब आहे, असे सांगून शेतकऱ्यांची फसवणूक केली. याबाबत शेतकरी नरेंद्र पाटील यांनी सभापती व सचिवांकडे तक्रार केली. व्यापाऱ्याने आमच्याशी व सचिवांशी अरेरावी व दादागिरीची भाषा वापरली, असा आरोपही श्री. पाटील यांनी केला. संबंधित व्यापाऱ्यावर कारवाई करून परवाना रद्द करावा, अशी मागणी केली आहे. दरम्यान, सभापती नारायण पाटील, माजी उपनगराध्यक्ष हितेंद्र देशमुख, वेले येथील उपसरपंच संतोष पाटील, राष्ट्रवादी युवक जिल्हा उपाध्यक्ष अनुराग पाटील यांनी मध्यस्थी करीत व्यापाऱ्यास मका मोजण्यास सांगितले. संपादन- भूषण श्रीखंडे

Web Title: marathi news chopda Fraud of farmers by traders Complaint to the Market Committee