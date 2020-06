बनावट खत प्रकरणी ‘सीआयडी’ चौकशी करावी; यांनी केली मागणी

चाळीसगाव : ‘अवकाळी पाऊस, दुष्काळी परिस्थिती, चक्रीवादळ, शेतीमालाची न झालेली विक्री अशा अनेक कारणांमुळे शेतकरी अगोदरच अडचणीत आलेला आहे. अशा परिस्थितीत त्यांना बनावट खते विकली जात असतील तर हा प्रकार कदापि सहन केला जाणार

नाही. या बनावट खत प्रकरणात सहभागी असलेल्या येथील महावीर कृषी केंद्राचा परवाना कायमस्वरूपी रद्द करावा व या प्रकरणाची ‘सीआयडी’ किंवा उच्चस्तरीय यंत्रणांमार्फत चौकशी करावी आणि बनावट खतांच्या या रॅकेटचा पर्दापाश करावा. या संदर्भात शेतकऱ्यांना न्याय न मिळाल्यास, शेतकरी हितासाठी आपण तीव्र स्वरूपाचे आंदोलन करु’, असा इशारा आमदार मंगेश चव्हाण यांनी दिला आहे.

कृषी विभागाच्या पथकाने काल (८ जून) शहरातील घाटरोडवरील महावीर कृषी केंद्राचे संचालक शैलेश छाजेड यांच्या गोडावूनवर छापा टाकून २५ मेट्रिक टन वजनाचे ५ लाख २५ हजार रुपये किमतीचे १८-१८-१० हे बनावट रासायनिक खत पकडले. केवळ १५० रुपये किंमत असलेले हे खत अकराशे ते बाराशे रुपयांना विकले जाणार होते. सुरुवातीला या प्रकरणी गुन्हा दाखल होऊ नये म्हणून पडद्याआड राहून जिल्ह्यातील एका जबाबदार लोकप्रतिनिधीने यंत्रणेवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, रात्री उशिराने अखेर गुन्हा दाखल झाला. हा प्रकार आमदार मंगेश चव्हाण यांना समजल्यानंतर त्यांनी या गंभीर प्रकरणाची दखल घेत, गृहमंत्री अनिल देशमुख व कृषिमंत्री दादा भुसे यांना भ्रमणध्वनीवरुन सविस्तर माहिती देत बनावट खतांची निर्मिती व विक्री करणारे मोठे रॅकेट असण्याची शक्यता व्यक्त करून चौकशीची मागणी केली. दोन्ही मंत्र्यांना तसे पत्र देखील दिले. याबाबत अधिक माहिती देताना आमदार मंगेश चव्हाण यांनी सांगितले, की दरवर्षी खरीप व रब्बी हंगामात सरासरी ५ लाख ३० हजार मेट्रिक टन खतांचा वापर जळगाव जिल्ह्यात होतो. या पार्श्वभूमीवर साहजिकपणे खतांची विक्री करणारी दुकाने जिल्ह्यासह चाळीसगाव तालुक्यात मोठ्या संख्येने आहेत. काल (८ जून) गुजरातमधील भावनगर जिल्ह्यातून चाळीसगावात आणण्यात आलेला बनावट खतांचा साठा कृषी विभागाने छापा टाकून जप्त केला नसता, तर शेतकऱ्यांना ही खते सर्रास जादा दराने विकली गेली असती. त्यामुळे यापुढे असा प्रकार घडू नये यासाठी कृषी विभागाने सतर्कता बाळगावी अशा सूचना संबंधित विभागांना दिल्याचे आमदार चव्हाण यांनी सांगितले. रॅकेट असण्याची शक्यता

केवळ एकच ट्रक बनावट खते संबंधित कंपनीत तयार झाले नसेल त्यामुळे इतरही ठिकाणी या बनावट खतांची विक्री होण्याची शक्यता लक्षात घेता, कृषी व पोलीस विभागाने संयुक्तरीत्या या प्रकरणाची पाळेमुळे खोदून काढावी. बनावट खतांची विक्री करणारे रॅकेट असण्याची शक्यता असल्याने यात जे कोणी दोषी असतील, त्यांच्यावर कारवाईचा बडगा उगारावा, अशी मागणी आपण थेट मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे देखील केली आहे असे सांगून बनावट खते निर्माण करणाऱ्या रॅकेटची कीड महाराष्ट्राला लागली आहे. त्यामुळे कितीही योजना राबविल्या किंवा कितीही कर्जमाफी केली तरी उपयोग होणार नाही असेही आमदार मंगेश चव्हाण यांनी सांगितले. दरम्यान, या प्रकरणाची निःपक्षपणे चौकशी करण्यासंदर्भात आमदार चव्हाण यांनी गृहमंत्री, कृषी मंत्र्यांसह कृषी विभागाचे सचिव तसेच कृषी आयुक्तांशी देखील चर्चा करून शेतकऱ्यांना लुटणाऱ्यांविरुद्ध गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे दाखल करण्याची मागणी केली आहे. तक्रारी करण्याचे शेतकऱ्यांना आवाहन

शेतकऱ्यांना जादा दराने बी- बियाणे किंवा खते विकली जात असेल तर त्याची त्यांनी थेट आपल्याकडे तक्रार करावी. बरेच दुकानदार जादा पैसे घेऊन कमी रकमेची

पावती शेतकऱ्यांना देत असल्याच्या काही तक्रारी आपल्यापर्यंत आल्या आहेत. त्यामुळे दुकानदारांनी योग्य दरानेच खते व बियाणे विकावीत. शेतकऱ्यांची फसवणूक करणाऱ्यांची गय केली नाही, असा इशाराही आमदार मंगेश चव्हाण यांनी दिला आहे.

