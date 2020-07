रुग्णांचा घरोघरी घेतला जाणार शोध...कुठे ? वाचा सविस्तर !

जळगाव : शहरात कोरोनाचा वाढता संसर्ग लक्षात घेता, महापालिकेने 100 पथकांची नियुक्ती केली असून, पथकांद्वारे प्रत्येक घरी जाऊन रुग्ण शोधमोहीम राबविण्यात येणार आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी महापालिकेत बैठक घेऊन त्याबाबत सूचना केल्या होत्या. सोमवार (ता. 6)पासून ही पथके सर्वेक्षण सुरू करणार आहेत. जळगाव शहरात कोरोनाबाधितांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. याचे मुख्य कारण शहरातील बाजारपेठेत होणारी गर्दी ठरत आहे. शहरातील कोरोनाबाधितांची संख्या सुमारे आठशेपर्यंत गेली आहे. यावर नियंत्रण मिळविण्यासाठी घरोघरी सर्वेक्षणाद्वारे शहरातील पाच लाख लोकांची तपासणी 20 दिवसांत करण्याचे नियोजन महापालिका प्रशासनाकडून तयार केले जात आहे. सर्वेक्षणाच्या नियोजनाबाबत सामाजिक संस्थांसोबत चर्चा झाली. सोमवारपासून शहरात सर्वेक्षण सुरू होईल, अशी माहिती महापालिकेच्या आरोग्य विभागाचे उपायुक्त मिनीनाथ दंडवते यांनी दिली. प्रत्येकी चार जणांची शंभर पथके तयार केली जाणार आहेत. यात एक मनपातील, एक वैद्यकीय क्षेत्रातील तज्ज्ञ, दोन सामाजिक संस्थेचे सदस्य असे चार जणांचे एक पथक राहणार आहे. एका पथकावर एक समन्वयकाचे नियंत्रण असून, तो कोअर कमिटीला रोजच्या सर्वेक्षणाची माहिती देणार आहे. ...अशी होणार तपासणी

यापूर्वी शहरात मौखिक सर्वेक्षण केले जात होते. आता शहरात घरोघरी महापालिकेचे पथक जाऊन नागरिकांची आरोग्य तपासणी करणार आहे. यात नागरिकांच्या शरीराचे तापमान, ऑक्‍सिजन, पॅल्स रेट, तसेच कोरोनासंदर्भातील लक्षणे आहेत का, आदी बाबींची तपासणी करण्यात येईल. दोन दिवस जनजागृती

शनिवारी (ता. 4) व रविवार (ता. 5) शहरात सर्वेक्षणाबाबत महापालिका विविध माध्यमांतून जनजागृती करणार असून, सोमवारपासून सर्वेक्षणाला प्रत्यक्ष सुरवात होणार आहे. शहराची लोकसंख्या : साडेपाच लाख

आतापर्यंत रुग्ण : 775

सर्वेक्षण चालणार : 20 दिवस



