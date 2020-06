व्यापाऱ्यांच्या मागण्या मान्य...पण नियमांचे पालन करून व्यवसाय करा ! 

जळगाव ः "कोरोना'च्या पार्श्वभूमीवर सुरू असलेल्या लॉकडाउनमधून काही प्रमाणात शिथिलता आली असली तरी शासनाने ठरवून दिलेल्या निर्देशांचे उल्लंघन दुकानदारांकडून होत आहे. त्यामुळे महापालिका प्रशासनाकडून कारवाई केली जात असल्याची तक्रार व्यापाऱ्यांनी आज महापौरांकडे निवेदनाद्वारे केली होती. यावेळी महापौर भारती सोनवणे यांनी जळगाव जिल्हा व्यापारी महामंडळाचे सदस्य आणि उपायुक्त यांचा समन्वय घडवून चर्चा केली. उपायुक्‍तांनी सांगितले व्यापाऱ्यांनी शासनाचे निर्देशानुसार नियमांचे पालन करून व्यवसाय करावा असे आवाहन केले. लॉकडाउन काळातील काही नियम शिथिल करून नवीन निर्देशानुसार दुकाने उघडण्याचे आदेश राज्य सरकारने दिले आहेत. 8 जूनपासून दुकाने सुरू करण्यात आली असली तरी महापालिका प्रशासनाकडून केल्या जाणाऱ्या कारवाईमुळे दुकानदारांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. जळगाव जिल्हा व्यापारी महामंडळाच्या सदस्यांनी अडचण महापौर भारती सोनवणे यांच्या लक्षात आणून दिली. महापौरांनी तत्काळ महापालिकेत महामंडळाचे पदाधिकारी व उपायुक्त यांची चर्चा घडवून आणली. यावेळी स्थायी समिती सभापती ऍड. शुचिता हाडा, नगरसेवक कैलास सोनवणे, प्रशांत नाईक, चेतन सनकत यांच्यासह जळगाव जिल्हा व्यापारी महामंडळाचे अध्यक्ष विजय काबरा, सचिव ललित बरडिया, सुरेश चिरमाडे, युसूफ मकरा, सुशील हसवानी, सुशील नवाल, ज्येष्ठ पत्रकार दिलीप तिवारी आदी उपस्थित होते. जळगाव जिल्हा व्यापारी महामंडळातर्फे महापौर सोनवणे, आयुक्त सतीश कुलकर्णी, उपायुक्त संतोष वाहुळे यांना मागण्यांचे निवेदन दिले. महापौरांनी घडवून आणलेल्या समन्वयात व्यापाऱ्यांच्या अनेक मागण्या मान्य केल्या आहे. कोणत्याही व्यापारी संकुलातील दुकानदाराला माल किंवा कागदपत्रे काढण्यासाठी मुभा हवी असल्यास त्यांनी रीतसर अर्ज द्यावा लागणार आहे. अशा केल्या मागण्या मान्य

उपायुक्त संतोष वाहुळे व एच. एम. खान यांच्या पथकाशिवाय इतर कुणीही दुकान सील करण्याची कारवाई करू नये, अत्यावश्‍यक सेवा देणारी दुकाने सायंकाळी 7 वाजेपर्यंत सुरू ठेवण्याची मुभा असल्याने मनपा कर्मचाऱ्यांनी दुकान बंद करण्यास बळजबरी करू नये, दुकानदारांकडून नियमांचे उल्लंघन होत असल्यास त्याचे शूटिंग वरिष्ठ अधिकाऱ्याच्या उपस्थितीत करावे, सर्व प्रकारच्या मालाची ने-आण करण्यास परवानगी द्यावी, शहरात सर्वेक्षण करण्यासाठी फिरत असलेल्या महापालिका कर्मचाऱ्यांना ओळखपत्र द्यावे, दुकान सील करण्याची धमकी देऊन व्यापाऱ्यांना मानसिक त्रास देऊ नये, प्रतिबंधित क्षेत्रातील जीवनावश्‍यक वस्तू विक्री करणाऱ्या दुकानात माल ने-आण करण्यासाठी हमालांची हातगाडी जाईल यासाठी जागा सोडावी आदी मागण्या मान्य करण्यात आल्या आहेत.



Web Title: marathi news jalgaon Accept the demands of the merchants but Do business by following the rules