जळगाव जिल्ह्यात होणार पंधरा भाजीपाला रोपवाटिका 

जळगाव ः राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेंतर्गत पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर रोप वाटिका योजनेला शासनाने मंजुरी दिली असून या योजनेंतर्गत जिल्ह्यात आता पंधरा तालुक्यांत एक याप्रमाणे पंधरा भाजीपाला रोपवाटिका साकारण्यात येणार आहेत. या अंतर्गत संबंधितांकडे किमान एक एकर जागा व बाराही महिने पाण्याची सोय असली पाहिजे, अशी माहिती जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी संभाजी ठाकूर यांनी ‘सकाळ’ला दिली. या योजनेंतर्गत टोमॅटो, वांगी, कोबी, फुलकोबी, मिरची, कांदा व इतर भाजीपाला पिकांसाठी रोपवाटिकेची उभारणी करायची आहे. यामध्ये ३.२५ मीटर उंचीचे फ्लॅट टाइप शेडनेटगृह उभारणी, प्लॅस्टिक टनेल, पॉवर नेपसेक स्प्रेअर व प्लास्टिक क्रेटस आदी घटकांतर्गत मार्गदर्शक सूचनेप्रमाणे ५० टक्‍के अनुदान (२ लाख ३० हजार रुपये) असणार आहे. पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर रोपवाटिका योजनेचा लाभ घेण्यास इच्छुक असलेल्या शेतकऱ्यांनी २ ते १९ ऑक्टोबर दरम्यान ‘महा डीबीटी’ या संकेतस्थळावर ऑनलाइन पद्धतीने किंवा संबंधित तालुका कृषी अधिकारी यांच्याकडे ऑनलाइन पद्धतीने अर्ज सादर करणे अपेक्षित आहे. लाभार्थी निवडीचे निकष

अर्जदाराकडे स्वतःच्या मालकी किमान ०.४० हेक्‍टर (१ एकर) जमीन असणे आवश्यक आहे. रोपवाटिका उभारण्यासाठी पाण्याची कायमची सोय असणे आवश्यक आहे. तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयात ऑफलाइन पद्धतीने अर्ज सादर करताना अर्जदाराने अर्जासोबत स्वतःचा ७/१२ चा उतारा, ८-अ उतारा, आधारकार्ड, बँक पासबुक आदी कागदपत्रे असणे आवश्‍यक आहे.

असे असेल प्राधान्य...

प्राप्त लक्षांकापेक्षा जास्त अर्ज प्राप्त झाल्यास लाभार्थी निवडीच्या खालील प्राधान्यक्रमानुसार तालुकास्तरीय पद्धतीने लाभार्थी निवड करण्यात येईल. त्यात महिला कृषी पदविकाधारकांना प्रथम प्राधान्य राहील, महिला गट/महिला शेतकरी द्वितीय प्राधान्य राहील. भाजीपाला उत्पादक अल्प व अत्यल्पभूधारक शेतकरी व शेतकरी गट यांना तृतीय श्रेणीत प्राधान्य राहील. योजनेच्या अधिक माहितीसाठी आपल्या तालुक्‍यातील कृषी सहाय्यक/कृषी पर्यवेक्षकांशी संपर्क साधावा, असे आवाहन श्री. ठाकूर यांनी केले आहे.

संपादन- भूषण श्रीखंडे



Web Title: marathi news jalgaon Ahilyabai Holkar Yojana, vegetable saplings will be planted at fifteen places in the district