जळगाव शहर ठरतय हॉटस्पॉट...जिल्ह्यात अजून 34 नवे पॉझिटिव्ह

जळगाव : जिल्ह्यात दिवसेंदिवस कोरोनाचा आकडा वाढतच आहे. जिल्ह्यात आज कोरोनाचे नवे 34 रुग्ण आढळूनआले आहे. यात सर्वाधिक 19 रुग्ण जळगाव शहरातील असल्याने शहरातील बाधितांची संख्या ही साडेतीनशेकडे वाटचाल करीत आहे. त्यामुळे जिल्ह्यात जळगाव शहर कोरोनाचा हॉटस्पॉट ठरत आहे. देशासह राज्यात कोरोनाचा कहर सुरुच आहे. दिवसेंदिवस यामध्ये वाढ होत असून दररोज शेकडो रुग्ण आढळून येत आहे. जिल्ह्यात सुरुवातीला अमळनेर हा तालुका कोरोनाचा हॉटस्पॉट होता. मात्र त्यानंतर संपूर्ण जिल्हाभरात कोरोनाचा विस्फोट झाला आणि शहरापासून खेडे गावांमध्ये देखील कोरोनाबाधित रुग्ण आढळून येत आहे. जिल्ह्यातील बाधितांची संख्या ही साडेअठराशे पार गेली आहे. यामध्ये सर्वाधिक रुग्ण जळगाव, भुसावळ, अमळनेर, चोपडा, भडगाव, यावल, रावेर, पारोळा या तालुक्‍यातील आहे. याठिकाणी रुग्ण संख्या दिवसेंदिवस वाढतच असल्याने कोरोनाचा संसर्ग रोखण्याचे जिल्हा प्रशासनापुढील आव्हान रोज अधिक कठीण होत असल्याची स्थिती निर्माण झाली आहे. जळगाव शहर व ग्रामीण भागातील रुग्ण

आज जिल्ह्याभरात 34 कोरोनाबाधित आढळून आले आहे. यात सर्वाधिक रुग्ण जळगाव शहर व जळगाव तालुक्‍यातील नशिराबाद येथील आहे. ग्रामीण भागात देखील कोरोनाचा कहर सुरु झाला असल्याने आरोग्य यंत्रणा सतर्क ठेवण्यात आली आहे. भुसावळात आज एकही रुग्ण नाही

जळगाव, भुसावळ व अमळनेर हे कोरोनाचे हॉटस्पॉट ठरले होते. जिल्ह्यातील सर्वाधिक बाधितांची संख्या ही या तीन तालुक्‍यात असल्याने या तालुक्‍यातील परिस्थिती अत्यंत बिकट अशी होती. आज आलेल्या अहवालांमध्ये भुसावळ तालुक्‍यात आज एकही रुग्ण आढळून आला नसल्याने भुसावळकरांसाठी आज ही समाधानाची बाब आहे. असे आढळले रुग्ण

जिल्हाभरात कोरोनाचा कहर सुरुच असल्याने आज 34 नवे रुग्ण आढळून आले आहे. यात आज जळगाव शहरात 19, जळगाव ग्रामीण 6, यावल 2, रावेर 2, पारोळा 2 यासह पाचोरा, जामनेर, चाळीसगाव याठिकाणी प्रत्येकी एक रुग्ण आढळून आला आहे. बाधितांच्या संख्येत घट

गेल्या चार पाच दिवसांपासून जिल्ह्यात शेकडो कोरोनाचे रुग्ण आढळून येत होते. मात्र गेल्या तीन दिवसांपसून या रुग्णांच्या संख्येत घट होत असून दिवसेंदिवस बाधितांची संख्या कमी होत आहे. त्यामुळे जिल्ह्यात कोरोनाबाधितांची संख्या कमी होत असल्याने ही समाधानची बाब असल्याचे चिन्ह प्राप्त होणाऱ्या अहवालांवर दिसून येत आहे.



Web Title: marathi news jalgaon Another 34 new positives in the district